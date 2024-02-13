球賽比到一半「被閃電劈死」！印尼球員倒地亡　猛炸橘色火球

▲足球員在比賽時遭閃電劈死。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印尼10日發生恐怖意外，35歲業餘足球員拉哈賈（Septain Raharja）出賽時，竟突然被閃電劈中，只見他身上炸出橘紅色的巨大火球，下秒立刻倒地不起，而這個奪命瞬間都被球場鏡頭拍下。

根據社群媒體流傳畫面，拉哈賈在場上一邊緊盯足球動向，一邊移動著防備對手攻勢，未料在此瞬間遭閃電劈中，立刻不支倒地，隊友們紛紛衝上前去查看。

lightning struck a man during a football match in Indonesia ????????https://t.co/JnRUJSukl1 — Kobbie Mainoo Fans (@KobbeMainoo) February 11, 2024

PRFM等當地媒體報導，拉哈賈的胸部與大腿嚴重灼傷，儘管倒下時仍有呼吸，但被緊急送醫搶救後，很快就宣告不治，身後留下妻子與兩個孩子。

本案發生於西爪哇（West Java）萬隆（Bandung）的西利旺宜體育場，2支業餘足球隊正在舉行友誼賽，未料發生憾事。目擊者透露，意外發生前，第一道閃電擊中體育場外某處，第二道閃電卻擊中了球員。

WION報導，這是印尼過去一年來第2起足球員遭閃電劈中的事件。去年東爪哇博若內戈羅（Bojonegoro）一名年輕足球員也在比賽中被閃電打中，一度心臟驟停，但在20分鐘後恢復意識，經搶救後，成功撿回一命。