趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲！「華人船王」父親悲痛證實

▲ 趙安吉生前擔任福茂集團董事長兼執行長。（圖／翻攝自angelachao.org）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台裔前美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）的妹妹趙安吉（Angela Chao）近日因車禍逝世，享年50歲。她生前在父親趙錫成（James Chao）創辦的國際航運公司福茂集團（Foremost Group）擔任董事長兼執行長，家屬12日發出訃告，為她意外驟逝表達悲痛之情。

趙安吉出生於1974年，是家中6個姊妹中最小的一個。趙錫成1964年創辦福茂集團，成為美國最大華人海運公司，因此被譽為「華人船王」，而趙安吉1996年從美邦（Smith Barney）併購部門加入福茂，並於2018年接掌公司。

趙錫成在趙氏家族聲明中寫道，「她從很小就展現出對航運的興趣，在『帶女兒去上班日』陪我進公司時，她是個很棒且好奇心旺盛的同伴。」

趙安吉以優異成績畢業於哈佛大學，獲得經濟學學士學位，並在哈佛商學院取得工商管理碩士學位，運用自身航運知識撰寫一份關於遠洋輪船的案例研究，至今仍是一年級學生必修課程一環。

▲ 趙氏家族聲明證實趙安吉的死訊。（圖／翻攝自趙安吉臉書、官網）

訃告提到，趙安吉大力推動環境永續，更重要的是她認為，成功的基本要素是相信航運並非金融資產事業，而是人本事業，「她特別強調要注重對船員照顧和福祉，以及船上及岸上為我們提供服務的所有人，因此她在業界的領導能力得到廣泛認可。」

福茂指出，「趙安吉是一名令人敬畏的管理人及業界領袖，也是一名令人自豪又慈愛的女兒、姊妹、阿姨、妻子和母親。她將被深深懷念，並留下開創性的領袖資產，尤其是對從事航運、慈善和藝術的女性。」

她接受TradeWinds訪問時曾回憶，父母鼓勵她和姊姊們擔任領導者，不要因外界對趙錫成只有女兒接班的偏見受挫，「我媽媽總是說，不要生氣，只要證明他們是錯的，做妳該做的事並成為解決方案的一部份」，而她的姊姊都在自身領域遵從母親教誨，包括曾任勞工部長及運輸部長的趙小蘭，成為美國內閣第一位華裔、台裔及第一位出生在台灣的部長。

趙家表示，趙安吉的中文名字聽起來就像和平與繁榮，對世界的付出卻多出許多，她的離去不僅在家人心中留下缺口，也是亞裔美國人社區一大損失。