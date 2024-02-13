國家進入「緊急狀態」！加勒比海島國不明船隻翻覆　海岸線嚴重汙染

▲加勒比海雙島國「千里達及托巴哥」，最近一艘不明船隻在海岸翻覆，導致石油外洩汙染海洋。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

位於中美洲加勒比海南部的島國「千里達及托巴哥共和國」，最近有一艘來歷不明的船隻在托巴哥西南部沿海翻覆，導致碳氫化合物外洩，大規模的石油洩漏汙染了海岸。為此，該國總理決定宣布進入「國家緊急狀態」，承諾政府將優先、且不遺餘力協助海岸生態恢復。

根據《衛報》，千里達及托巴哥共和國的總理羅利（Keith Rowley）在該國媒體的新聞發布會上透露，一艘來歷不明的船隻在托巴哥西南沿海翻覆，在這個雙島嶼國家附近所發生的大規模石油外洩，讓他做出進入國家緊急狀態的決定，而托巴哥西南沿海的許多海灘則被外洩的石油所覆蓋。

羅利表示，目前尚未釐清究竟有多少份量的石油外洩、以及該艘大部分被淹沒的船隻上是否還殘留有石油，也無法得知究竟是什麼原因導致船隻翻覆，「一艘來歷不明的船隻明顯朝托巴哥漂進來，然而我們卻無法得知該艘船上還有多少石油、且也不清楚是什麼原因導致船隻翻覆。」

羅利補充，該艘身分不明的船隻似乎已經破裂，且目前仍在洩漏某種碳氫化合物，導致海水與海岸線受到汙染。羅利也懷疑，該艘船隻可能處於包括非法行為在內的任何行動。

羅利談到，也因為政府以「國家緊急狀態」的謹慎態度看待，所耗費的清理成本可能很高，因此必須做為一項特別開支來贊助，籌措資金、確定資金使用的優先順利，是如今政府的當務之急。