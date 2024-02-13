滑水道爆炸「燒到剩骨架」！瑞典最大遊樂園恐怖大火　12傷1失聯

▲ 里瑟本遊樂園發生大火，遠處便可看見濃濃黑煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞典第二大城哥特堡（Gothenburg）一座正在興建的水上樂園12日發生大火，造成至少12人受傷送醫，仍有一人失聯。事發後濃濃黑煙瀰漫城市上空，當局呼籲民眾待在室內，關緊門窗。

綜合《路透》及《美聯社》，北歐最大主題樂園里瑟本遊樂園（Liseberg Park）正增建Oceana水上樂園，原定今年夏天開放，12日卻傳出大火，至少發生3次爆炸，施工中的大型室外滑水道大部分燒到只剩骨架。

現場畫面可見建築內噴出烈焰，爆炸使設施殘骸噴濺到滑水道上，濃濃黑煙飄過哥特堡上空。附近一家酒店及辦公室人員已被疏散。消防部門呼籲周邊民眾待在室內，關閉門窗及通風設備，並收聽當地廣播。

這起事件造成至少12人輕傷送醫，還有一人失聯，火災原因尚不清楚，當局正朝工地事故（workplace accident）方向調查。

園方聲明表示，「大火從建築外的一座水上遊樂設施開始，然後蔓延至整棟建築」，失聯的男子當時正參與施工。

位於哥特堡市中心的里瑟本遊樂園於1923年開放，每年吸引約300萬遊客前往，為增建水上樂園耗資980萬歐元（約新台幣3.3億元）。