大選期間不應受審？　川普律師團隊要求最高法院「擱置裁定」

▲川普的律師團隊以競選期間不應受審為由，請求美國最高法院擱置裁定。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普涉嫌試圖推翻喬治亞州2020年總統選舉敗選結果，去年8月1日遭到起訴。為此，美國華府聯邦巡迴上訴法院7日裁決，川普不得再以前總統身分享有免於被起訴的總統豁免權。在此之際，川普的律師團隊以競選期間不應受審為由，請求最高法院擱置裁定。

根據《衛報》，川普的辯護律師紹爾（John Sauer）、勞羅（John Lauro）、辛格（Greg Singer）於當地時間12日寫出一份長達110頁的請願書，要求美國最高法院擱置美國上訴法院對華盛頓特區巡迴法院的命令，「川普總統的申請很容易滿足本院傳統條件，即在本院進行全院審查和調卷審查前，批准暫緩執行命令。」

川普的辯護律師團隊透過聲明指出，川普已經滿足了最高法院批准暫停審理的關鍵條件，因為最高法院很有可能審理此案，且若不暫停審理，川普將遭受「無法彌補的傷害」，包括選舉高峰期針對川普所進行的長達數個月的刑事審判，恐怕會從根本上破壞川普對拜登的競爭能力。

報導指出，川普方面毫不掩飾地表示，他對所有迎面而來的案件訴訟的應對策略是尋求拖延，且最理想的狀況下是推遲到2024年11月總統大選之後，希望透過贏得第二個總統任期，來尋求讓他赦免自己、或是指示司法部長撤銷指控等方法。

報導分析，最高法院可能會在這幾天內，針對是否暫時擱置裁決做出決定，以利川普繼續上訴。若以保守派為主的最高法院批准請求，則2020年干預喬治亞州總統敗選結果案恐會被長期推遲，且更有可能延遲到11月總統大選之後；不過，若最高法院駁回請求，則上訴法院便能在春季排定審理議程。

法院下一步的行動，可能會決定川普是否會在2024年總統大選前，就選舉結果干預案接受審判，同時牽動大選結果。最新民調顯示，一旦川普在此案中被定罪，則選民可能更加傾向將票投給民主黨現任總統拜登。