國中生上網驚見「美術課作品」全被拿去賣　竟是學校老師無本爽賺

▲加拿大一名中學美術老師竟把學生作品拿去賣。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

加拿大蒙特婁（Montreal）發生離譜事件，一群國中生11日上網搜尋美術老師的個人網站，竟發現他們的課堂作品都被上架銷售，甚至做成馬克杯、手機殼及衣服等周邊商品，無本獲利的商品將近100件。

CTV與衛報報導，這名教師已被證實是魏斯特伍德中學（Westwood Junior High）的美術老師佩隆（Mario Perron），他在個人網站上形容自己是「終身的藝術學徒」，作品被加拿大、美國、西班牙及義大利的私人收藏家收購，如今卻將學生作品納為己有，甚至上網出售。

▲位於蒙特婁的魏斯特伍德中學。（圖／翻攝Google Maps）



家長德貝爾弗耶（Joel DeBellefeuille）痛批，「想像一下，你的13歲兒子今天從學校帶著一個故事回家，他的美術老師在學生不知情的狀況下，以每幅94加幣（約新台幣2200元）的價格網拍學生作品。這完全是瘋了。我很確定我不是唯一想要知道答案的家長。」

另一名家長貝內特（Michael Bennett）發現2個女兒的作品都被老師拿去賣，讓孩子們感覺受騙。他直言整件事情令人不敢置信，甚至質疑佩隆是否刻意要求學生繪製特定類型畫作，以利符合市場需求。

截至12日，佩隆的社群帳號全部關閉，但個人網站仍可找到逾90件學生創作，雖然已經無法購買，但其中許多作品的標題，顯然包括真正創作者的名字。

對此，魏斯特伍德中學董事會發布聲明表示，已經充分意識到這個情況，並且非常認真看待指控，但校方正在進行調查，不願多加評論。而佩隆本人也未回應媒體置評要求。