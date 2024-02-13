　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍準備進攻加薩南部！　拜登：正推動以哈停火「至少6周」

▲▼ 拜登12日與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在白宮會談後發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登與阿布杜拉二世會談後發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以軍準備對加薩南部發動地面攻擊之際，美國總統拜登12日表示，正推動以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯停火至少6周，釋放人質並增加人道救援，以作為實現更長期停火的墊腳石，約旦國王也呼籲推動全面停火。

根據《路透》，拜登12日與長期盟友約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在白宮會談，論及一連串重大挑戰，包括以色列對加薩南部的地面進攻迫在眉睫，以及巴勒斯坦平民面臨的人道主義災難威脅。

拜登在會後發表談話，稱美國正與該地區的盟友合作，推動一項停火協議，以釋放關押加薩的人質，並增加人道主義援助。他說明，「美國正致力於以哈之間的人質協議，將為加薩帶來至少6周立即且持續的平靜」，「之後我們可以花時間建立更持久的協議」。

阿布杜拉二世則再度呼籲全面停火，「我們不能袖手旁觀，讓這種情況繼續下去。我們現在需要更持久的停火，這場戰爭必須結束。」

拜登對於以色列總理納坦雅胡不採納他的建議愈來愈不滿，要求在沒有保護巴勒斯坦平民的計畫以前，不要對加薩南部城市拉法（Rafah）發動地面進攻的措辭也愈發強烈。

白宮指出，拜登11日和納坦雅胡談話中強調，在沒有可靠且可執行的計畫，確保在拉法避難的100多萬人的安全及援助以前，不該在拉法展開軍事行動。

與此同時，高級調解人將於當地13日對以哈停火協議恢復談判。據知情人士透露，美國、埃及、以色列及卡達高級官員預計在開羅會晤，擬定一個分為三階段的框架，以釋放人質並實現延長停火。

ET快訊
球賽比到一半「被閃電劈死」！　恐怖瞬間曝
獨／im.B主嫌想回家　老父怒：媽媽生你難產，早知別救了
泡麵土地公2女扯髮開打！　整群香客傻眼了
迎財神！「發財大砲」8800發財金從天降民眾搶翻
快訊／北港朝天宮國運籤出爐！
忘年會8妹高衩熱舞！長官祭1萬元要女護理師「明年著裝跳」
短今新年急就醫！　腫成豬頭
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

球賽比到一半「被閃電劈死」！印尼球員倒地亡　猛炸橘色火球

國家進入「緊急狀態」！加勒比海島國不明船隻翻覆　海岸線嚴重汙染

滑水道爆炸「燒到剩骨架」！瑞典最大遊樂園恐怖大火　12傷1失聯

國中生上網驚見「美術課作品」全被拿去賣　竟是學校老師無本爽賺

大選期間不應受審？　川普律師團隊要求最高法院「擱置裁定」

以軍準備進攻加薩南部！　拜登：正推動以哈停火「至少6周」

法國提議「真主黨撤軍」進行停火談判　緩解以黎邊境局勢

女屍塞在後車廂！前男友涉殺人「1天運屍900公里」　驚悚PO文被挖

從財閥淪落脫北者！宋仲基新作《路基完》飾演難民　他證實親身經歷

嚴禁癡漢拿手機偷拍！日本車站在電扶梯「貼3面鏡」　監控一舉一動

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

球賽比到一半「被閃電劈死」！印尼球員倒地亡　猛炸橘色火球

國家進入「緊急狀態」！加勒比海島國不明船隻翻覆　海岸線嚴重汙染

滑水道爆炸「燒到剩骨架」！瑞典最大遊樂園恐怖大火　12傷1失聯

國中生上網驚見「美術課作品」全被拿去賣　竟是學校老師無本爽賺

大選期間不應受審？　川普律師團隊要求最高法院「擱置裁定」

以軍準備進攻加薩南部！　拜登：正推動以哈停火「至少6周」

法國提議「真主黨撤軍」進行停火談判　緩解以黎邊境局勢

女屍塞在後車廂！前男友涉殺人「1天運屍900公里」　驚悚PO文被挖

從財閥淪落脫北者！宋仲基新作《路基完》飾演難民　他證實親身經歷

嚴禁癡漢拿手機偷拍！日本車站在電扶梯「貼3面鏡」　監控一舉一動

秒飛日本！到「台版兼六園」賞落雨松　藏「免費」流量密碼

龍年拜年　5種對象「吉祥話」大公開

買房子注重機能還是大小？　兩派戰翻

41歲女山友墜百米深谷亡！inReach發送座標　空勤吊掛送她回家

白敬亭遭疑「春晚霸占C位」耍心機！粉絲PO澄清片…央視檢舉下架

彰化60年鬼樓改建完畢　華麗轉身獲「金質獎」特優

林襄罕PO「高顏值妹妹正面照」！林家基因超明顯 網驚：根本長一樣

球賽比到一半「被閃電劈死」！印尼球員倒地亡　猛炸橘色火球

為停車位「4輪v.s2輪」僵持互槓　影片P0網警方說話了

偷懶不幫愛犬穿雨衣一出門卻下雨　先知柴「怒瞪質問」：就跟你說

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

瑞典最大遊樂園爆炸狂燒　12傷1失聯

護國神犬嗅出行李「驚藏木乃伊」

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

日圓貶！櫻花妹夯「海外賣淫」：賺更多

搶頭香上岸　跳船失敗遭貨輪壓碎腿

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」　財產被騙光

影片瘋傳！　日達美樂員工「挖鼻屎抹麵團」引熱議

孫錫久《殺人者的難堪》疑「暗諷」李在明

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

比特幣攀漲觸及5萬美元大關！　2年來首見

拜登年老引憂　賀錦麗自稱準備好擔任美國總統

更多熱門

相關新聞

緩解以黎邊境　法提議真主黨撤軍

緩解以黎邊境　法提議真主黨撤軍

《路透社》獨家報導，法國提出一項書面提議，旨在結束以色列、黎巴嫩及真主黨（Hezbollah）的敵對行動，解決兩國邊境爭端，內容包括建議真主黨撤離、以色列停止空襲黎巴嫩等，希望促成邊境停火談判。

紐約地鐵站槍擊1死5傷！　槍手仍在逃

紐約地鐵站槍擊1死5傷！　槍手仍在逃

拜登對納坦雅胡「愈來愈失望」

拜登對納坦雅胡「愈來愈失望」

美國印太戰略發表2周年　白宮：有重大進展

美國印太戰略發表2周年　白宮：有重大進展

加薩55萬人瀕「最飢荒」　聯合國：程度空前

加薩55萬人瀕「最飢荒」　聯合國：程度空前

關鍵字：

以色列哈瑪斯以巴加薩北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

即／女山友雪霸獨攀摔谷亡　勇消救援也墜谷送醫

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

帶父坐車到風景區　逆子竟丟包險害死

生母認了公園埋嬰屍　和小10歲男友都獲交保

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面