紐約地鐵槍擊1死5傷！「連爆10幾聲槍響」月台混亂　槍手仍在逃

▲ 紐約地鐵站發生槍擊，造成1人死亡及5人受傷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約布朗克斯區（Bronx）一處地鐵站12日發生槍擊案，站內連續爆出10幾聲槍響，現場一片混亂，已知造成1人死亡及5人受傷，據信是乘客糾紛引發衝突，波及無辜民眾，警方研判可能有2名槍手，目前仍在追捕。

綜合CBS等美媒，本案發生於布朗克斯區杰羅姆大道（Jerome Avenue）上的伊甸山（Mount Eden）地鐵站月台，當地12日下午4點半過後傳出槍響，造成6人中彈，其中一名34歲男子送醫宣告不治。

傷者分別為右臂中槍的28歲男子，臉部及頸部中槍的29歲女子，大腿及耳朵中槍的15歲少年，腳中槍的14歲少女，還有一名71歲男子受傷，5人送醫後情況穩定。

警方消息人士透露，事件起因據信是一輛向北行駛的列車上乘客口角，隨後演變成肢體衝突，蔓延到月台上，部分受害者只是在月台上旁觀的無辜民眾。

▲ 案發後調查仍在進行中，警方呼籲民眾遠離地鐵站。（圖／路透）

紐約警察局交通部門負責人肯柏（Michael Kemper）說明，列車進站時車門打開，一群或2群人中至少有一人掏槍開火，在月台上又開了更多槍。

34歲目擊者羅德里格斯（Luis Rodriguez）回憶，他聽見2個孩子在尖叫，但不清楚後來發生什麼事，因為他下車後就在一陣騷動之中逃跑，「完全是一場混亂，會讓你以後不敢再搭車。」

在附近公寓報警的女子則稱，她聽見十幾聲槍響，還看見鐵軌上有3名十幾歲少年，其中似乎有人發生爭吵。

由於調查仍在進行，警方呼籲民眾避開車站周邊地區，現正調閱月台監視器並約談目擊者，研判可能有2名槍手，當局並不認為這是一起隨機槍擊案。