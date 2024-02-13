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烏克蘭籃球員德國街頭遭人拔刀刺死　基輔要求查明

▲▼烏克蘭籃球員葉爾馬科夫（Volodymyr Yermakov）在德遇刺身亡。（圖／翻攝臉書ARTGiantsDuesseldorf）

▲17歲的葉爾馬科夫在德遇刺身亡。（圖／翻攝臉書ARTGiantsDuesseldorf）

文／中央社柏林12日綜合外電報導

德國警方今天表示，一名17歲烏克蘭籃球員在德國一座公車站與人發生爭執後遭刺傷，送醫後不治身亡。這起案件在烏克蘭引起公憤。

法新社報導，這起事件發生在10日晚間，地點在德國西部城市奧柏豪森（Oberhausen）。死者是效力於烏克蘭青年國家隊及德國職籃杜塞道夫巨人隊（ART Giants Duesseldorf）的葉爾馬科夫（Volodymyr Yermakov）。

德國警方表示，當時葉爾馬科夫與一名烏克蘭隊友在奧柏豪森一輛市區公車上與另2名青少年發生「口頭」爭執，口角原因仍在調查中。

警方指出，兩方人馬下車後爭執升溫，並演變為「肢體衝突」。「根據初步調查，有人拔出刀子。」

葉爾馬科夫和他的18歲同胞在緊接而來的打鬥中受傷，傷者還包括一名14歲敘利亞男孩和一名13歲黎巴嫩裔德國女孩。

根據警方說法，葉爾馬科夫和同胞受到「危及生命傷勢」，4名傷者都被送醫治療，但葉爾馬科夫到院後「不久即在急救過程中死亡」。

警方指出，一名15歲土耳其和德國雙重國籍少年遭到逮捕，他被控犯下殺人罪。另名14歲希臘裔德國男孩因疑似涉案也遭到拘留，但因初步罪嫌不足而獲釋。

烏克蘭外交部今天要求德國對這起事件「儘快進行」調查，並「將罪犯繩之以法」。

基輔籃球協會（Kyiv Basketball Federation）則表示：「這些年輕籃球員當街遭到持刀攻擊，只因為他們是烏克蘭人。」

杜塞道夫巨人隊在臉書（Facebook）發文說，葉爾馬科夫遇害事件「令人費解」。根據球隊說法，他是為了逃離俄羅斯對烏克蘭發動的全面侵略戰爭，於去年移居杜塞道夫。

 
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