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嚴禁癡漢拿手機偷拍！日本車站在電扶梯「貼3面鏡」　監控一舉一動

▲▼埼玉高速鐵道在車站電扶梯牆面，設置視野更廣的光學鏡。（圖／翻攝自埼玉高速鐵道）

▲埼玉高速鐵道在車站電扶梯牆面，設置視野更廣的光學鏡。（圖／翻攝自埼玉高速鐵道）

記者羅翊宬／編譯

在日本，電車或地鐵車站內電扶梯的偷拍案件層出不窮，許多心理變態的癡漢往往會在搭乘電扶梯時，拿起手機偷拍前方女性的裙底風光。為此，日本一間專門生產鏡子的廠商便突發奇想，在電扶梯旁的牆壁貼上A3大小、視野更廣闊的平面鏡，協助女性警戒後方是否有不速之客。

根據日媒《讀賣新聞》，日本埼玉縣埼玉市綠區浦和美園站從去年12月26日起進行一項新的實驗，站方人員在月台往票閘口方向的電扶梯牆面，設置共3面A3大小的光學平面鏡，該光學平面鏡比起一般的鏡面更能照映出廣闊的視角，和設置於道路上的凸面鏡擁有異曲同工之處。

不過，設置在浦和美園站電扶梯牆面的光學平面鏡，其鏡面比起道路上的凸面鏡還要更薄，是其優點之一。

埼玉高速鐵道證實，設置在浦和美園站電扶梯牆面的光學平面鏡，其實是最近和光學平面鏡生產廠商KOMY株式會社在共同合作下所進行的實驗，透過讓鏡面照映出更廣闊的視野，協助女性乘客在行經電扶梯或樓梯時，防範來自後方偷拍裙底風光的非法行徑。

▲▼埼玉高速鐵道在車站手扶梯牆面，設置視野更廣的光學鏡（左），更能清楚照映後方。（圖／翻攝自埼玉高速鐵道）

▲埼玉高速鐵道在車站手扶梯牆面，設置視野更廣的光學鏡（左），更能清楚照映後方。（圖／翻攝自埼玉高速鐵道）

埼玉高速鐵道透過聲明表示，未來將會針對乘客進行問卷調查，並思考未來是否該在其他車站設置能照映更廣泛視野的鏡面，以監控、遏制來自後方難以防範的犯罪行為。

埼玉縣鐵道警察隊表示，去年在列車上或車站內等鐵路相關設施所發生的偷拍犯罪便高達238件，比起前年還要增加108件，這是因為隨著新冠疫情結束、人們恢復日常生活以後，原本沉寂一時的偷拍犯罪行為又跟著恢復至過往的水準。

據悉，在神奈川縣小田急線的部分車站內，也會在電扶梯的側面牆壁設置防範偷拍行為的鏡面。為此，KOMY株式會社便向埼玉高速鐵道建議，應該設置擁有廣闊視角的鏡面，在犯罪防範上取得更好的成效。

一名經常從浦和美園站搭車上學的17歲女高中生就表示，「（該鏡面）可以協助我確認後方，不僅讓我更加放心，也可以照鏡子整理髮型，日常生活上相當實用。」

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