比特幣猛漲觸及5萬美元大關！　2021年12月以來首見

美國喬治亞州驚傳一起駭人聽聞的預謀殺人事件！一名單親媽媽透露，直到她因腳踝扭傷在醫院療養，才從美國FBI探員得知未婚夫企圖在暗網上買兇的消息。原來，夫妻倆因酗酒等問題爭吵，身為醫師的未婚夫竟然透過暗網多次轉匯加密貨幣，要求殺手將命案佈置成不會被懷疑的意外。