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美防長近況曝光　緊急進加護病房「全身麻醉」

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀日前再度住院。（圖／路透）

文／中央社

美國國防部長奧斯汀昨天因膀胱問題住院，負責照護的華特里德國家軍事醫學中心發聲明表示，奧斯汀在全身麻醉下接受非手術治療，預期能完全復原，並預計明天恢復正常職務。

正在對抗前列腺癌的奧斯汀（Lloyd Austin）昨天因膀胱問題，由隨扈送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）治療，並住進加護病房。

五角大廈隨後宣布，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）昨天下午5時「承擔職能與職責」，並已告知白宮和國會。

華特里德國家軍事醫學中心的莫沙癌症中心（Murtha Cancer Center）前列腺疾病研究主任徹斯納特（Gregory Chesnut）今天透過美國國防部轉發聲明，向外界說明奧斯汀的最新狀況。

徹斯納特指出，奧斯汀在全身麻醉下，接受非手術治療以處理膀胱問題。他預計奧斯汀能成功復原，也會徹夜密切監測病情。

徹斯納特還預期，奧斯汀不會延長住院時間，預計明天就能恢復正常職務。目前的膀胱問題預計不會影響他的完全康復，他的癌症癒後狀況依然良好。

現年70歲的奧斯汀健康狀況近來成為外界關注焦點，去年12月他秘密治療前列腺癌，今年1月因手術併發症住院。

但因為奧斯汀未立即向公眾說明，甚至連白宮都被蒙在鼓裡，尤其正值美國面臨中東與烏克蘭危機之際，軍事最高首長卻對外隱瞞住院消息，引發各界抨擊。

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