　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女部落客一家12口遭丟包越南　凌晨「還在找飯店」：返台提告

▲▼富國島世界最長跨海纜車，富國島Sunworld Cable Car，越南太陽集團纜車，越南旅遊，富國島旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅遊疑似因付款與溝通問題，導致近300名台客遭地接丟包在越南富國島。（圖／記者蔡玟君攝）

記者柯沛辰／綜合報導

知名旅行社「年代旅遊」疑似因付款與溝通問題，導致近300名台灣客被丟包在越南富國島。受到波及的部落客「段段」除了發文報平安，也透露一家12口有老有小，到半夜12點還在喬住哪裡，目前已經保留好證據，返台就會提告。

部落客「段段-LindaTuan」在臉書發文表示，年代旅遊沒有付錢給當地地接，導致許多行程跟住宿都出問題，「如果你們打算找年代旅遊跟團的，請打消這個念頭」。

段段透露，她們12人的小團第一天付了近70萬的團費，沒有原本說好的導遊領隊，行程要去的纜車跟遊樂園，門票也成問題，連旅行社原先安排的餐廳也因春節沒有營業，導致他們必須自行找餐廳解決溫飽。

幸運的是，有好心的司機沒收到半毛錢，依然願意前來接送，「昨晚還差點不知道要在哪過夜，一家12口有老有小，到半夜12:00還在喬住哪裡，因為根本沒訂好當初說好的飯店，太多太多狀況一言難盡...」

段段說，好在有神隊友臨危不亂，臨時安排行程，自行找到好玩的水上樂園及美味餐廳，才讓他們一家的行程可以繼續下去，「真的無法想像，如果是出錢讓父母自己出遊，老人家遇到這些情況，根本會不知道如何處理。」

段段表示，旅行社的行為很不負責任，他們已經留存證據，等回到台灣再來提吿。

ET快訊
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

292台人遭丟包富國島　越南當局出手了「將審查2旅行社合約」

3頭大型犬突衝出狂咬　慢跑男樹林邊慘死

新娘「在婚房愛愛」被抓包！　對象竟是未婚夫親舅

日高中生瘋當酒店妹！特種行業低齡化　賺錢快、光鮮亮麗成亮點

美參議院通過預算953億美金法案　援助「包含台灣」共3國

講話腔調太像南韓！金正恩「派30名美女教師」矯正　他抱怨被當逆賊

晚安小雞稱闖柬埔寨園區遭毆　驚動西港省長下令尋人

全球第一國！新加坡「全面開放」外籍旅客自動通關　下半年上路

川普「不保護」談話掀波　一次看懂北約事件

義大利國防部長「嚴重胸痛」住院！　疑心包炎接受治療

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

把綠湖當草地朝媽奔去　薩摩耶「噗通」掉水裡...

292台人遭丟包富國島　越南當局出手了「將審查2旅行社合約」

3頭大型犬突衝出狂咬　慢跑男樹林邊慘死

新娘「在婚房愛愛」被抓包！　對象竟是未婚夫親舅

日高中生瘋當酒店妹！特種行業低齡化　賺錢快、光鮮亮麗成亮點

美參議院通過預算953億美金法案　援助「包含台灣」共3國

講話腔調太像南韓！金正恩「派30名美女教師」矯正　他抱怨被當逆賊

晚安小雞稱闖柬埔寨園區遭毆　驚動西港省長下令尋人

全球第一國！新加坡「全面開放」外籍旅客自動通關　下半年上路

川普「不保護」談話掀波　一次看懂北約事件

義大利國防部長「嚴重胸痛」住院！　疑心包炎接受治療

今年初五「大凶日」不宜開工！　命理師揭2原因建議改日子

292台人遭丟包富國島　越南當局出手了「將審查2旅行社合約」

「別想騙走我的房！」新北8旬嬤守住1700萬房　只因做了一件事

3頭大型犬突衝出狂咬　慢跑男樹林邊慘死

石油大亨警告兒子：人太好就等著去地獄報到！

19歲女遭獸父性侵「小小一根又早洩」！房間留下精液衛生紙

新北男不滿同事續攤不喝酒　街頭飆罵互毆！2人社秩法裁處

影音公司「聯手輝達」開發下一代影片技術　點燃股價單日漲1555％

把自己關車上…超多駕駛「停好車卻不回家」！老司機笑：很爽

晚安小雞柬埔寨園區遭毆　館長點出5疑點：一定把對方拍下來

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

暴風雪獨攀　她7天後返家淪冰屍

新娘「和未婚夫舅」激戰被抓包　婚禮當場取消

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

晚安小雞稱闖柬埔寨遭毆　驚動西港省長下令尋人

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

講話腔調像南韓！金正恩「派美女教師」矯正

13年性侵繼女2000次　狼父一審重判23年

知名廉航「香料航空」裁員　每年省3.7億

國中美術作品狂賣　竟是老師無本爽賺

3犬突衝出撕咬　慢跑男慘死樹林

義大利防長「嚴重胸痛」住院　疑心包炎

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

日高中生瘋當酒店妹！特種行業低齡化

炸出火球　他球賽一半被閃電劈死

更多熱門

相關新聞

富國島事件　越南業者：服務到旅客上機

富國島事件　越南業者：服務到旅客上機

數百名台灣旅客到越南富國島旅遊遭丟包，地接社越南WInnER國際旅行社今晚發布聲明，組團社年代旅遊迄今無法付款，但考量旅客權益，將會繼續服務旅客至明天順利返台。

即／首班富國島「丟包旅客」抵桃機

即／首班富國島「丟包旅客」抵桃機

富國島790旅客如期返台！2/15起可向品保協會申訴　專案小組助求償

富國島790旅客如期返台！2/15起可向品保協會申訴　專案小組助求償

年代旅遊又傳丟包　知名設計師控員旅也落空：還找不到人退費

年代旅遊又傳丟包　知名設計師控員旅也落空：還找不到人退費

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

關鍵字：

段段富國島越南年代旅遊

讀者迴響

熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

「鄭運鵬帥兒」德德開IG了！　高清圖集曝光

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

喜迎龍年　「3生肖」財運最旺

即／氣象署8縣市低溫特報　今晚明晨恐跌破10度

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

即／大樂透下午「提前結束銷售」　台彩道歉了

晚安小雞柬埔寨園區遭毆　館長曝5疑點

新／晚安小雞逃出來了！「遭電擊棒凌虐」脖子有勒痕

暴風雪獨攀　她7天後返家淪冰屍

晚安小雞柬埔寨遭打　網揪「關鍵鐵證」疑自導自演

新娘「和未婚夫舅」激戰被抓包　婚禮當場取消

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面