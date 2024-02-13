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講話腔調太像南韓！金正恩「派30名美女教師」矯正　他抱怨被當逆賊

▲▼北韓開城最近傳出發生饑荒，每天有數十人餓死。（圖／CFP）

▲北韓黨中央徹底執行語言政策，試圖矯正當地民眾偏南韓式的說話腔調。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

近年來北韓（朝鮮）積極發展核武與導彈技術，在南韓進入尹錫悅政府時期後，兩韓關係更是走向決裂。為此，北韓積極推動立法，阻止民眾接觸南韓影視文化、學習南韓說話腔調，金正恩決定削除統一觀念。最近，平壤當局更從其他地方派出教師，決定「矯正」開城人民偏南韓腔調的說話方式。

根據NK News，平安南道消息人士最近透露，平壤當局為了貫徹執行「平壤文化語保護法」、徹底矯正開城地區人民說話時偏「南朝鮮」（南韓）的腔調，竟然從平壤近郊的平安南道南浦市派遣30名小學女教師，前往開城矯正當地兒童的說話腔調，引起開城當地民眾不滿。

據悉，開城為高麗王朝時的首都，距離南北韓邊境並不遠，韓戰時更曾一度做為南韓管轄範圍，直到最後以軍事分界線為界，開城才被劃給北韓。

消息人士表示，開城無論男女老少皆使用與南朝鮮（南韓）類似的腔調，因此恐怕難以如實執行「平壤文化語保護法」，此意見被呈報給黨中央後，當局竟然想出如此奇葩策略，從南浦教育大學派出從該校畢業的30名女教師前往開城，向開城的幼稚園小孩、小學教師教授正統的平壤話，而北韓教育當局更將這些老師稱作黨中央的禮物。

然而當這些老師被派往開城後，立刻引來開城地區民眾的強烈不滿，認為自己世代傳承的當地腔調，竟然只因為政治理念而在一夕之間淪為「逆賊的語言」，且他們從不曾認為開城話屬於南朝鮮語，至於被派往開城的教師也無法適應當地生活。

消息人士透露，黨中央突如其來的政策只會造成當地家長混亂、不知道該如何教小孩、更不知道該如何面對從學校回家的孩子，因為孩子勢必會指責父母使用「錯誤的腔調」。

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