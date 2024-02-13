　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性侵12歲繼女「13年得逞2千次」！獸父一審重判23年　妻悲憤輕生

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲ 女子13歲起至成年後持續遭到繼父性侵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名狼父自繼女僅12歲起對她伸出狼爪，長達13年間在家中、戶外對她性侵逾2000次，甚至拍攝不雅影片，導致她飽受心理疾病所苦，母親更因衝擊過大輕生，法院一審判處男子23年有期徒刑。

綜合《中央日報》等韓媒，首爾中央地方法院1日宣布，因違反《性暴力處罰法》及《兒童福祉法》被起訴的50多歲高姓男子判處23年有期徒刑，10年內不得在兒少機構就業，且需配戴電子追蹤裝置25年。

調查指出，高男自2008年繼女僅12歲起便對她慣性性侵及性虐，以兒童性誘騙（sexual grooming）手法令她在心理上對繼父產生依賴，一家人移民至紐西蘭後仍持續犯案，至她成年後的13年間得逞逾2090次，甚至拍攝不雅片。

然而，受害者意識到繼父犯行並向紐西蘭警方報案後，高男卻在調查前夕潛逃回韓，導致調查中斷，去年10月才在忠清南道天安市落網。

判決指出，高男剛開始犯案時，年僅12歲的受害者正因父母離異心情混亂，而高男表面上成為她的支柱，令她在心理上無法反抗，且當時她並不懂性行為的意義，但隨著次數愈來愈多，犯案場域也從住處發展到野外，儘管受害者成年後拒絕接受，高男仍無恥犯案。

長年虐待令受害者飽受折磨，至今仍苦於憂鬱症及恐慌障礙，且她報案後高男馬上提領所有現金潛逃，還供稱性行為全是受害者自願，態度相當惡劣。受害者母親得知此事後更因衝擊過大輕生，導致她必須承受喪母之痛。

僅管高男並無前科，後來也承認罪行，法官仍認為有必要將他與社會長時間隔離，為自己的犯行懺悔，因此判處23年徒刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
超商女店員遭強抱！　被壓櫃檯哭叫
高雄熟女新手摸八圈！槓上開花+三家通賠　狂嗨後慘了
晚安小雞狂奔！網揪「直播1疑點」全炸鍋：太假了吧
在柬台人揭「晚安小雞去的是爛尾樓」　角落都監視器：盯他很久了
晚安小雞衣服被撕爛！　哭喊：我想回台灣、我想回家
廉航宣布裁員！傳大砍1500人　年省3.7億
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「不保護」談話掀波　一次看懂北約事件

義大利國防部長「嚴重胸痛」住院！　疑心包炎接受治療

小飛機墜毀油棕園！機上2人下落不明　大馬村民曝「疑遭埋進土裡」

泰晤士世界大學聲譽排名出爐　台灣僅台大進入前200

吸毒吸茫了！泰男「縱火活活燒死」臥病嬤：要用白包買毒品

華裔登山妹「暴風雪中」獨攀失聯！7天後返家　已是冰冷遺體

極端氣候影響！友邦吐瓦魯「總理選舉難產」　議員坐船遇4公尺巨浪

知名廉航「香料航空」宣布裁員！傳大砍1500人　年省3.7億

腎肝衰竭患者受惠！日本首誕生「器官移植用」基改豬　明年秋臨床

性侵12歲繼女「13年得逞2千次」！獸父一審重判23年　妻悲憤輕生

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

川普「不保護」談話掀波　一次看懂北約事件

義大利國防部長「嚴重胸痛」住院！　疑心包炎接受治療

小飛機墜毀油棕園！機上2人下落不明　大馬村民曝「疑遭埋進土裡」

泰晤士世界大學聲譽排名出爐　台灣僅台大進入前200

吸毒吸茫了！泰男「縱火活活燒死」臥病嬤：要用白包買毒品

華裔登山妹「暴風雪中」獨攀失聯！7天後返家　已是冰冷遺體

極端氣候影響！友邦吐瓦魯「總理選舉難產」　議員坐船遇4公尺巨浪

知名廉航「香料航空」宣布裁員！傳大砍1500人　年省3.7億

腎肝衰竭患者受惠！日本首誕生「器官移植用」基改豬　明年秋臨床

性侵12歲繼女「13年得逞2千次」！獸父一審重判23年　妻悲憤輕生

北屯賣壓深沉被點名「買氣跟不上供給」　海線也列觀察名單

過年春酒K歌旺季！聲帶受傷破喉嚨患者增　醫推「暖嗓歌單」

你也「中年焦慮」了嗎？職場觀察家剖析：迷惘期其實不存在

晚安小雞直奔飯店！　全身發抖看遠方：我怕他們追過來

連假、情人節性病患者增　他籲不安全性行為者應該要做2件事

金門民宅前火燒車嚇壞鄰居　BMW剛出保養廠回家突起火恐報廢

當媽媽大轉變星座女TOP3　第一名完美顛覆「自由的習性」

家門前「火光一閃」爆裂！彰化透天遭丟瓦斯鋼瓶　這台車超有鬼

苗栗小7女店員遭挾持！被強壓櫃檯狂哭叫　現場驚悚畫面曝

央視春晚「失誤表情」火了！　北京警方列為審問活教材

廟裡電風扇無插電自轉20分鐘　目擊者驚：扇頭還左右擺動！

國際熱門新聞

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

炸出火球　他球賽一半被閃電劈死

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

瑞典最大遊樂園爆炸狂燒　12傷1失聯

13年性侵繼女2000次　狼父一審重判23年

知名廉航「香料航空」裁員　每年省3.7億

暴風雪獨攀　她7天後返家淪冰屍

護國神犬嗅出行李「驚藏木乃伊」

搶頭香上岸　跳船失敗遭貨輪壓碎腿

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

日圓貶！櫻花妹夯「海外賣淫」：賺更多

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」　財產被騙光

更多熱門

相關新聞

狼舅強摸舌舔2年幼外甥女　生母怒斷兄妹情提告求償

狼舅強摸舌舔2年幼外甥女　生母怒斷兄妹情提告求償

北市1名因病失業的舅舅，2021年間涉對2位患有身心障礙的年幼外甥女摸大腿，更舌舔外甥女下體取樂，女孩的媽媽拋開兄妹親情，堅持提告為自己女兒討公道，狼舅認罪被起訴涉犯最重判刑5年的乘機猥褻罪嫌，台北地院審結，認定2名少女當時已喊叫「不要碰我」等語反抗，改依最重可判刑10年的加重強制猥褻罪，判狼舅3年8月徒刑，可上訴。

為閨蜜慶生拒3P竟遭破處　國中妹驚知他有性病

為閨蜜慶生拒3P竟遭破處　國中妹驚知他有性病

禁癡漢偷拍！日車站在電扶梯「做這件事」

禁癡漢偷拍！日車站在電扶梯「做這件事」

美國印太戰略發表2周年　白宮：有重大進展

美國印太戰略發表2周年　白宮：有重大進展

影片瘋傳！　日達美樂員工「挖鼻屎抹麵團」引熱議

影片瘋傳！　日達美樂員工「挖鼻屎抹麵團」引熱議

關鍵字：

性侵繼父狼父獸父日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

新／晚安小雞逃出來了！「遭電擊棒凌虐」脖子有勒痕

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面