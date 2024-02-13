日高中生瘋當酒店妹！特種行業低齡化　賺錢快、光鮮亮麗成亮點

▲新宿歌舞伎町的特種行業低齡化問題日益嚴重。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

隨著社交媒體的普及，日本年輕人對於特種行業的憧憬越來越普遍。新宿歌舞伎町的酒店小姐與男公關年齡日益低齡化，20歲以下的年輕人紛紛進入夜店行業。而其中一個原因則是因為社群媒體的錯誤渲染，導致連高中生都開始追逐夜店文化。

根據FRIDAY報導，在日本文化中，特種行業已經成為新宿歌舞伎町的一大特色。然而近年強迫女顧客下海賣淫的「惡質男公關」議題開始浮出水面，也使得特種行業問題再度受到關注。除了惡質男公關外，歌舞伎町的另一個問題則是年齡日益低齡化。不僅夜店的消費人群年齡下降，連同從業人員的年齡也在不斷降低。

20歲的K女以前曾是女僕咖啡廳的服務生，然而現在卻是一名酒店小姐。她表示，「我一直計劃在20歲時從女僕咖啡廳轉行到特種行業當坐檯小姐。如果是在女僕咖啡廳工作，20歲已經不算年輕，大部分的女孩都只有18歲。我現在白天在花店工作，但工資只有14萬日元（約新台幣2.9萬元），生活很吃緊，所以晚上就在酒店工作。」

她直言，會選擇當酒店小姐最大的原因就是金錢。對於像她這樣的人而言，除了酒店外，很難找到類似的高薪工作。酒店妹的時薪高，賺錢效率也高，像她現在選擇的坐檯小姐，每小時就可以賺進4500日元（約新台幣951元）。

同樣在酒店當坐檯小姐的20歲N小姐是一名大學生，她則說出了除了高薪以外的理由。她表示，選擇在酒店打工為的是追求更多自己現階段享受不到的事物。她強調，「我想做只有現在才能做的事情。年紀大了就不能在酒店工作。在TikTok和Instagram上看到穿著可愛洋裝在酒店工作的影片，就會讓我感到興奮。聽說現在很多高中生都憧憬成為酒店妹。」

對於這些年輕人來說，特種行業不僅僅是一份工作，還是一個可以表現自我、追求自由和享受時尚的地方。在酒店工作可以自由打扮，這是其他工作無法做到的。而對於時尚的追求也使得越來越多的年輕人選擇了進入特種行業。

除了酒店妹以外，男公關也一樣，一名現職牛郎的20歲男學生直言，「我就讀服裝專業學校，但是其他工作不能自由打扮。酒店是唯一能夠用喜歡的髮型工作、穿喜歡的衣服工作的地方。因為經濟壓力很大，所以雖然有時候會聽到其他男公關說這一行的陰暗面，但我不想犯罪，所以不害怕，而且考慮到未來的夢想，男公關這一行是最好的選擇。」

社群媒體對於年輕人的影響不容忽視。在網路上看到酒店行業被「浪漫化」，使得越來越多的年輕人對進入這行感到有興趣。然而，特種行業也存在著許多問題，難保年輕人不會因此陷入不良環境中。