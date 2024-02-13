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別再叫我單身狗！12星座沒拒絕你這四件事　戀情開花結果很有譜

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲當獅子座沒有拒絕你告白的小暗示，甚至看起來很開心還順著你的話接下去，很可能是因為他也喜歡著你。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

好想知道他和我是不是有一樣的心意！？《星座好朋友》為大家整理出，不同星座沒拒絕你哪些事，或許就是對你有好感呢，但別忘還是要尊重他人，不要讓對方覺得被冒犯了，一起參考看看。

沒有拒絕你的牽手

雙子座、處女座、天秤座

牽手這個舉動是最直接的試探方式，尤其對於這幾個星座來說，只要沒有拒絕你的牽手，很大機會是對你有好感的，甚至是同意讓你繼續追求他。

沒有拒絕你的告白暗示

牡羊座、獅子座、雙魚座

喜歡一個人時，總會巴不得立馬讓對方知道自己的心意，但要直接表現難免會很緊張，這時候就會出現各種暗示舉動，如果向他們暗示告白，而他們沒有直接拒絕，甚至還順著你的話講，那很可能是對你有好感的，這時候你就該好好掌握主動權，因為他們可是悄悄地答應你的追求。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲巨蟹對於喜歡的人邀約他們，內心會非常雀躍。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

沒有拒絕你的單獨邀約

金牛座、巨蟹座、射手座

和一個不喜歡的人，這些星座絕對不會想要單獨一起出門。當你主動約他們，他們也知道只有兩人的單獨行程，卻沒有拒絕反而還很開心，那就說明對你有一定程度的好感，或許早已認定了你。

沒有拒絕你不小心的觸碰

天蠍座、魔羯座、水瓶座

當兩個人相處時，難免會有不小心的觸碰，而第一個反應就非常重要，如果你和他們不小心碰到，但他們的反應卻是沒有拒絕反而還有點害羞，那你在他們心裡肯定也是有個位置。

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