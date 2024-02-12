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老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎！肚中孩子差點沒了

▲▼喝水,水。（圖／CFP）

▲美國一名丈夫竟然在水裡下藥，試圖讓妻子流產。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國德州孕婦凱瑟琳（Catherine Herring）喝下丈夫端來的水後，竟然感到嚴重不適，忍不住懷疑對方為何突然頻頻催促自己「多喝水」。她暗中調查後發現，老公竟然偷偷在水裡摻入墮胎藥，試圖害死2人的親生骨肉。

NBC、美聯社報導，2022年3月，丈夫梅森（Mason Herring）得知凱瑟琳懷上第三個孩子，直言這將毀了自己的規畫，不久後卻改變態度，興沖沖地說著孕婦補充水分的重要性，甚至直接把水杯遞到妻子面前，要求對方當場喝完，否則不會離開。

凱瑟琳指出，那杯水看起來略微混濁，但丈夫堅稱只是杯子沒洗乾淨，或者水管管線太髒了。她半信半疑喝下肚，果然感到嚴重不適，於是著手進行調查，竟在垃圾桶找到人工流產藥物米索前列醇（misoprostol），針孔攝影機也拍到老公在水中摻入不明物質。

▲▼老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎！竟想下藥害死肚中孩。（圖／達志影像／美聯社）

▲39歲的梅森達成認罪協商後，被判180天監禁、10年緩刑。（圖／達志影像／美聯社）

梅森一開始被控蓄意攻擊以誘導引產的重罪，在達成認罪協商後，於本月7日承認傷害兒童及攻擊孕婦的罪名，最終被判180天監禁、10年緩刑，禁止接觸妻子及後來順利出生、現年1歲的女兒。

凱瑟琳已經提出離婚，她向法庭表示刑期根本不夠久、不夠重，因為曾遭親生爸爸下藥、差點早夭的小女兒早產約10周，而且出現發育遲緩的狀況，每周都要接受8次治療。

哈里斯郡（Harris County）檢方並未立即回應對於量刑的看法，但被告律師表示，認罪協商與量刑結果都是合理的，「這是一種令人難過的情況，而梅森已經承擔了他的責任。」

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