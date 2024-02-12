AV辣媽車上1貼紙「竟害小孩被退學」　宣傳自拍鹹濕片家長全怒了

▲蜜雪兒利用車貼宣傳自己的OnlyFans頻道，引發其他學生家長的激烈反彈。（圖／翻攝自Facebook／Piper Fawn，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州AV女星蜜雪兒（Michelle Cline）製作汽車貼紙，宣傳自己的OnlyFans頻道，卻在開車接送小孩上下學時，惹怒其他家長，最終導致2個孩子慘遭退學。

35歲的蜜雪兒網路暱稱「派珀」（Piper Fawn），經常與丈夫拍攝色情內容，上傳OnlyFans。不過，她的汽車貼紙卻在小孩就讀的自由基督教預校（Liberty Christian Preparatory School）引發家長怒火。

家長萊克西（Lexy Thomas）抱怨，「那會分散我孩子的注意力，不論我的育兒方式多差或多好，色情（內容）都在那裡，當他們進入一個應該教育他們的地方時，那是他們看到的第一個東西。」

此前，學校董事會就曾經通知，那張車貼已經違反校園政策，必須直接撕除，或者改在距離正門遠一點的地方放小孩下車，但5日又致信通知2個孩子的註冊立即終止，因為學生母親透過車貼向學童公開宣傳「色情網站」。不過，若願意移除貼紙並且關掉色情網站，未來仍會考慮重新錄取。

校長傑瑞米（Jeremy Thomas）證實，該校正在採取行動「保護孩童的純真」，「色情是一種惡習，以及一種破壞生活與婚姻的性罪惡。A片對青少年的負面影響可能導致未來長期的關係問題。消費、生產、散播或宣傳A片，不符合聖經、教堂與本校的教導。」

蜜雪兒10日接受《紐約郵報》採訪卻表示，她一開始很快就答應校方的要求，「我再也沒把汽車開進校園，但這似乎還不足夠，他們還必須更進一步。我只是覺得拿孩子出氣不太公平。」她不接受校方在道德上譴責自己的色情事業，最終與丈夫決定讓孩子在家自學，未來也計畫搬家。