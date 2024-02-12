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日本大阪驚傳大火！住宅區大火濃煙猛竄　居民嚇壞：粉塵飛到我家

日本大阪市城東區東中濱一處民宅發生大火。（圖／翻攝自X）

▲日本大阪市城東區東中濱一處民宅發生大火。（圖／翻攝自X）
圖、文／CTWANT

日本大阪府大阪市城東區東中濱於當地時間11日下午5點40分左右發生火災，目前消防人員正在撲滅火勢，從監視器畫面可見，城市上空瀰漫濃密黑煙並竄出火光，所幸目前未傳出人員受困或受傷消息。

有附近居民拍下火災現場，火災現場冒出濃密黑煙和火光，另外，從《NHK》固定攝影機拍下的畫面可見，城市上空瀰漫著黑煙，烈焰也不斷竄升，根據多家日媒報導，火災現場是一處住宅密集的地區，距離大阪地鐵綠橋車站以東約500公尺處，這處位在城東區東中濱9丁目的平房，在日本時間11日下午5點47分左右發生火警。

另外，據附近居民表示，「好像是公寓還是什麼地方燒起來了，黑煙竄得很高，也看到火光，聲響很大」、「粉塵甚至飛到我家陽台了⋯⋯」。

根據消防人員表示，包含周邊建築物及主要起火點，目前已經有約500平方公尺的面積被燒毀，當局已出動38台消防車展開滅火行動，據報導稱，目前尚未傳出有人因火災傷亡，消防人員仍在近一步確認情況，至於起火原因也仍待釐清。

▼日本大阪市城東區東中濱一處民宅發生大火。（圖／翻攝自X）


日本大阪驚傳大火！住宅區大火濃煙猛竄　居民嚇壞：粉塵飛到我家

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