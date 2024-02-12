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一出生就感染梅毒！日本「母子垂直感染」比例大增　醫警告要戴套

▲▼日本出現梅毒「母子垂直感染」的案例數增加。（示意圖／CFP）

▲日本出現梅毒「母子垂直感染」的案例數增加。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日本近年來發現，梅毒所造成的「母子垂直感染」有逐年增加的趨勢，光是去年一年來就有高達37名新生兒被診斷感染梅毒，而傳染途徑來自同樣感染梅毒的母親。醫師警告，新生兒在出生時感染梅毒，未來恐將引發皮膚異常等症狀。

根據《日本放送協會》，日本國立感染研究所指出，去年一整年來所統計的梅毒確診者中，被診斷為「先天梅毒」、受到生母影響而導致母子垂直感染的嬰兒數高達37人，創下1999年開始統計相關數據以來的最高紀錄。

過去5年來，平均每年出現梅毒垂直感染的嬰兒案例為20多人上下，因此今年所統計出來的37人，在比例上可以算是大幅增加的趨勢。

報導指出，慘遭生母垂直感染先天梅毒的嬰兒，未來恐怕出現皮膚異常、聽力困難等症狀，甚至還有發展遲緩的風險。受到先天梅毒感染患者急遽增加的影響，日本婦產科科學會也不斷呼籲產婦應該提高警覺。

日本婦產科科學會表示，「為了保護自己、保護自己的伴侶、保護腹中胎兒不會感染到梅毒，懷孕前未受梅毒感染顯得相當重要。因此，如果性行為時未使用保險套、或從事任何具高感染風險的性行為時，無論男女都應該接受性病檢查。」

在性病領域擁有專業知識的日本大學醫學部教授川明敬建議，「在梅毒的感染潮持續擴散下，我認為可能也和有女性並未察覺自己遭到感染有關，也因此未察覺自己感染到梅毒的女性一旦懷孕，便造成先天感染梅毒的嬰兒案例增加。在懷孕前接受梅毒相關治療，是非常重要的事。」

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