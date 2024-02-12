泰女高中生無照駕駛！遭罰1800沒錢還　色警竟拖到警局逼「肉償」

▲泰國一名女高中生因為無照駕駛，沒錢償還罰款，而被警察性侵。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰北一名11年級的女高中生上月因無照駕駛，遭警方逮捕後，無力償還2000泰銖（約新台幣1800元）的罰款，而被警察帶走性侵。這名警方的惡行在1月30日被臉書帳號Survive-SaiMaiDongLod踢爆後，瞬間引發社會震驚，而泰國警察總署也緊急發布聲明，承諾警方絕不會在辦案過程中偏私，並將給社會應有的交代。

據泰媒The Thaiger報導，事發當時，受害的女高中生正騎著電動車載弟妹上學，不料途中卻遇上警察臨檢，無照駕駛的行徑當場被逮到，遭警員罰款2000泰銖。令人震驚的是，由於少女無力支付這筆巨額罰款，開罰的警員竟將她帶到警局旁施以性侵。

相關貼文在網上曝光後，瞬間吸引了大量網友的注意，不少民眾紛紛表示憤怒，施壓當局要求進行深入調查，就連泰國內政部部長顧問也要求以嚴肅執法聞名的泰國警察總署副署長素拉切介入調查。初步調查結果顯示，涉嫌犯案的警員承認，自己帶走了18歲以下的未成年少女，以暴力手段威脅對方並施以性侵。

素拉切隨後證實，目前警方已開除這名涉案警員，且由於嫌犯的行為已經構成嚴重犯罪，因此警方將其拘留後並未允許他保釋，還成立了調查委員會對此案展開進一步調查。泰國國家總署發言人阿查榮警中將表示，國家警察總署對此事高度重視，辦案過程絕對公開透明不偏私，一定會給社會應有的交代。