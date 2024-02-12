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新年穿出時髦感！必學8個「基礎穿搭思路」一秒變美

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想穿出麻豆般好身材，妳需要的不一定是新衣服，而是能揚長避短的聰明穿搭思路。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

每天早上站在衣櫃前總是很苦惱，不知該怎麼樣才能穿出顯瘦修長又好看的搭配嗎？新的一年就靠穿搭驚艷眾人，不妨參考國外網站《Brightside》整理出8個穿搭小技巧，不論你是個子嬌小還是曲線豐滿，都能透過像是顏色搭配、比例切割等技巧為自己打造理想身材，增添日常魅力，天天美出新高度！

1、上下身穿同色系拉長線條

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上下身穿著同顏色或相近色系的衣服，搭配上身1/3、下身2/3的比例原則，就能讓身材看起來更高更苗條，如果搭上一雙同色系的高跟鞋，超長腿正妹非你莫屬。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、九分褲搭可延伸線條的鞋

有些人不好意思穿上短褲露腿，俐落的九分褲就成為夏日好選擇，但要注意選擇一雙不會露出腿部肌膚的鞋子，例如長筒靴，而非較短的及踝靴，能有助於拉長腿部線件。若想搭配運動鞋，不妨嘗試不會破壞腿部垂直線的休閒中性運動鞋款；或選擇涼鞋也會很吸睛。

3、白色牛仔褲配簡約色上衣

陽光日頭正盛時，清爽的淺色穿搭讓人看了視覺感好清爽，白色牛仔褲搭配亮色上衣和裸色鞋子，既簡單又精緻，非常適合想要無腦穿搭就出門還能被誇好好看的人選擇；天氣冷一些時，白色牛仔褲也能改搭深色上衣、外套跟鞋子，例如黑色，一秒完成平衡裝搭又時尚有型。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、顯高顯瘦靠比例跟色塊

讓上衣垂下來把整個人的身體比例一分為二，會顯得人看起來邋遢又矮小，不妨試著把將上衣紮進高腰褲，改變比例，如果再搭配一雙尖頭鞋，整個人的整體輪廓就會再拉長。或是上下身同一色系，外罩一件相對色系的長版薄外套，也能給人一種又高又瘦的視覺錯覺。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、穿襪子讓腿看起來更細

不論什麼季節都想短裙辣妹？沒問題！想要更加吸人眼球就必須要有一雙又長又細的美腿，如果希望短裙下露出來的雙腿能看起來更細，那不妨加上一雙與鞋子同色的襪子，能讓腿看起來更筆直。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、拉長雙腿秘訣在褲長

穿著褲子時，腳踝以上的任何東西都會從視覺上切斷你的腿，使得雙腿看起來比實際得更短，比較好的做法是遮住腳踝或是露腳踝配上尖頭鞋，視覺延伸腳部肌膚有助於拉長腿的效果，讓人看起來更高；絕對要避免把褲子捲到小腿，以免瞬間變得又矮又胖。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、小腹靠轉移不必狂遮

有點小肚肚又怎樣？只要會穿搭照樣好看眾人誇，重點在於要將視覺注意力從小腹區塊移開，所以可以選擇簡單不繁複的下裝，改穿在胸部或肩膀處有設計細節的襯衫及上衣，讓人把焦點都放在上半身，自然就不容易發現肉肉的小肚子。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

8、利用內外色差藏好臀部、大腿

梨形女孩最想遮住屁屁跟大腿的肉肉，選擇同一色系的下身與外套，讓上下身顏色一致並且加強延伸比例，這時只要內搭一件簡單的白色上衣，就能使人將視覺重心放在比例而非局部，而且同顏色形成長線條，也能令身材曲線更加平順，誰還會一直盯著你的屁屁跟大腿看呢？

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

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