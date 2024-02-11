　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「抗中大將」眾議員蓋拉格宣布：不競選連任！

▲▼蓋拉格,Mike Gallagher。（圖／記者王佩翊攝）

▲蓋拉格宣布不再競選連任眾議員。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）以對北京採取鷹派立場出名，曾在2023年初秘密訪台，今天宣布將不競選連任眾議員。

共和黨籍的蓋拉格從2017年起成為威斯康辛州的聯邦眾議員，目前是第四任，並擔任2023年1月成立的眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）首任主席。蓋拉格成為國會議員前，曾在美軍陸戰隊服役。

他曾在2023年初秘密訪台並晉見總統蔡英文，並於今年1月底證實計劃訪台，但時間尚未敲定。

美聯社報導，蓋拉格宣布不競選連任的消息之前，於2月6日針對美國總統拜登（Joe Biden）的國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）彈劾案表決中投下反對票，惹火同黨議員。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）事後刊出蓋拉格的投書，他在文中寫道，彈劾馬約卡斯並不會阻擋移民跨越邊界，而且會樹立一個可用於對付未來共和黨政府的先例。

蓋拉格在宣布不競選連任的聲明中並未提及彈劾案的表決，他說不想在華盛頓變老，並指出「起草美國憲法的人是希望公民在國會服務一段時間後，重返私人生活」。

蓋拉格還說：「選舉政治從來不應該成為一種職業，相信我，國會不是變老的地方，所以懷著沉重的心情，我已經決定不競選連任。」

他告訴「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel），他反對彈劾馬約卡斯所引發的反彈，並不影響他做出不爭取連任的決定。

 
ET快訊
快訊／台語歌手自撞！車輛翻覆起火畫面曝光
快訊／恭喜！27萬YTR順產新年寶寶　
快訊／男女吵架開2瓦斯桶！　消防到場「已達爆炸上限」
美女主播交往3個月閃婚！空軍爸急阻止
明北返高峰！國道18個地雷路段一次看　5路段塞到深夜
女性好友「後背包藏套套」　他震驚：確定母胎單
鳳梨新婚後第一次過年　「老婆初二沒回娘家」原因超暖心
4妹子凌晨躺地鬼吼鬼叫　三重人怒：不用睡覺？
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國「抗中大將」眾議員蓋拉格宣布：不競選連任！

9級地震將襲？時空旅人曝「2024連爆毀滅性災害」：比去年更糟

誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」　他下秒竟遭連開5槍亡

泰大象突暴走！35歲人妻靠近母象做功德　遭「踩爆肺部」慘死

以軍發動精準打擊！轎車被命中炸成火球　拉法3哈瑪斯高層遭擊殺

泰女剛領千萬遺產！「托夢」訴被新歡殘殺拋屍　嘴裡詭含撲克牌封死

黃金72小時已過！菲國土石流死亡數攀至37人　救援隊持續掘土搜救

以哈戰爭4個月！伊朗外長曝「曾與美交換訊息」：他們提了1要求

最痛苦新年！男星爸除夕夜「吸到鞭炮煙」　氣喘昏迷心臟2度停止

以為是動物屍體！日寺廟驚見「腐爛女嬰屍」　疑死亡超過1個月

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

羅威那背小書包「臭臉靠牆」　斜眼瞪主人：我不要去上學

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

美國「抗中大將」眾議員蓋拉格宣布：不競選連任！

9級地震將襲？時空旅人曝「2024連爆毀滅性災害」：比去年更糟

誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」　他下秒竟遭連開5槍亡

泰大象突暴走！35歲人妻靠近母象做功德　遭「踩爆肺部」慘死

以軍發動精準打擊！轎車被命中炸成火球　拉法3哈瑪斯高層遭擊殺

泰女剛領千萬遺產！「托夢」訴被新歡殘殺拋屍　嘴裡詭含撲克牌封死

黃金72小時已過！菲國土石流死亡數攀至37人　救援隊持續掘土搜救

以哈戰爭4個月！伊朗外長曝「曾與美交換訊息」：他們提了1要求

最痛苦新年！男星爸除夕夜「吸到鞭炮煙」　氣喘昏迷心臟2度停止

以為是動物屍體！日寺廟驚見「腐爛女嬰屍」　疑死亡超過1個月

「14種火鍋料」熱量公開！營養師被第1名嚇到：整塊跟肥肉一樣

失戀打擊大辭掉工作　噴光存款「欠60萬卡債」！她崩潰：還有房貸

快訊／台語歌手閃狗自撞！車輛翻覆起火畫面曝光

2000萬買林口70坪豪宅！李明川砸500萬奢華裝潢曝　女明星搶去他家洗碗

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼：無法接受

嘉義市打造親子友善環境　特色公園飯店童趣十足

快訊／男女吵架開2瓦斯桶！　消防局到場「已達爆炸上限」急搶救

恭喜！強運少女RU順產新年寶寶　「生完直接暈過去」：比想像中辛苦

一家8口住飯店！女喊划算「準備住一輩子」　回嗆酸民：我有6套房

關鍵字廣告遭狂點　「行銷預算大失血」控同業惡意網攻

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

直升機失事墜毀！　銀行CEO飛賭城看超級盃遇難

前荷蘭首相與妻子「手牽手安樂死」

誘殺直播　他遭政敵連開5槍身亡

泰大象突暴走！35歲人妻遭「踩爆肺部」死亡

日三寶開車撞16歲少女！「屍體卡車底」拖行5km

好心讓座害死自己　老婦起身11秒跌出公車重摔亡

護士稱嬰「不會立刻開眼」　檢查驚：沒眼球

10天約砲22男！　成人網美挨批「蕩婦」嘆社會太雙標

愛馬仕獲利破新高　員工爽領13.5萬獎金

男星爸吸到鞭炮煙　氣喘昏迷心臟2度停止

女老師勾引14歲男學生！少年床單留DNA成鐵證

更多熱門

相關新聞

以哈戰爭4個月　伊朗外長：曾與美交換訊息

以哈戰爭4個月　伊朗外長：曾與美交換訊息

伊朗外長今天表示，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」在加薩開戰這4個月期間，伊朗和美國曾交換過訊息，包括就黎巴嫩激進組織真主黨進行討論。

美2024十大熱門房市曝光　紐約水牛城1關鍵奪冠

美2024十大熱門房市曝光　紐約水牛城1關鍵奪冠

粗心媽將1月嬰放入烤箱　燒到衣服融化燙死

粗心媽將1月嬰放入烤箱　燒到衣服融化燙死

川普：鼓勵俄攻打1類北約盟友

川普：鼓勵俄攻打1類北約盟友

拜登拚連任「最大難關」曝！比年齡問題還慘

拜登拚連任「最大難關」曝！比年齡問題還慘

關鍵字：

美國中國問題特別委員會蓋拉格眾議院北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

父母過世！哥邀除夕圍爐突說不在家...他聽笑聲崩潰

柯震東親回「牽手安心亞」　夜店遞千元鈔真相曝

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

前兄弟投手新跑道　考進海軍後勤

瑀熙買刮刮樂…驚遇「態度超差」彩券行！　老闆娘轉頭走

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面