美國「抗中大將」眾議員蓋拉格宣布：不競選連任！

▲蓋拉格宣布不再競選連任眾議員。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)以對北京採取鷹派立場出名,曾在2023年初秘密訪台,今天宣布將不競選連任眾議員。

共和黨籍的蓋拉格從2017年起成為威斯康辛州的聯邦眾議員,目前是第四任,並擔任2023年1月成立的眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)首任主席。蓋拉格成為國會議員前,曾在美軍陸戰隊服役。

他曾在2023年初秘密訪台並晉見總統蔡英文,並於今年1月底證實計劃訪台,但時間尚未敲定。

美聯社報導,蓋拉格宣布不競選連任的消息之前,於2月6日針對美國總統拜登(Joe Biden)的國土安全部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)彈劾案表決中投下反對票,惹火同黨議員。

「華爾街日報」(The Wall Street Journal)事後刊出蓋拉格的投書,他在文中寫道,彈劾馬約卡斯並不會阻擋移民跨越邊界,而且會樹立一個可用於對付未來共和黨政府的先例。

蓋拉格在宣布不競選連任的聲明中並未提及彈劾案的表決,他說不想在華盛頓變老,並指出「起草美國憲法的人是希望公民在國會服務一段時間後,重返私人生活」。

蓋拉格還說:「選舉政治從來不應該成為一種職業,相信我,國會不是變老的地方,所以懷著沉重的心情,我已經決定不競選連任。」

他告訴「密爾瓦基哨兵日報」(Milwaukee Journal Sentinel),他反對彈劾馬約卡斯所引發的反彈,並不影響他做出不爭取連任的決定。