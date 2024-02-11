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泰大象突暴走！35歲人妻靠近母象做功德　遭「踩爆肺部」慘死

▲▼靠近母象做功德　她下秒遭暴走大象「踩爆肺部」慘死 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲詹蒂拉遭大象踩死。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國南邦沙瓦府發生一起大象暴走踩死人的事件，當時有6頭大象在飼主的陪伴下沿路向路人兜售做功德的食物，而女性死者與丈夫則是跟在一旁。過程中，死者主動靠近大象，並拿出預備的善款準備遞給大象，怎知卻突然惹怒大象。其中一頭母象開始暴走攻擊死者，將她撞倒後，猛烈踩爆她的肺部，造成被害人死亡。

根據泰媒報導，35歲的死者詹蒂拉來自布里拉姆省，她6日與丈夫一同隨著一群大象在馬路上做功德，當時他們正好經過高烈村通往村莊入口的一條水泥路上，隨後她靠近其中一頭母象，並拿出準備好的鈔票，打算遞給母象做功德。

誰也沒想到，當詹蒂拉女士走近大象並遞出鈔票表示善意時，其中一頭大象情緒激動，毫無預警地向她衝來。不幸的是，詹蒂拉因遭到大象猛烈襲擊，當場喪生，而她的胸部與肺部都因受到踩踏，出現致命傷害。

▲▼靠近母象做功德　她下秒遭暴走大象「踩爆肺部」慘死 。（圖／翻攝自Khaosod）

當地居民目睹了這起事件，他同時也向警方提供事件當時所拍攝的影片。根據目擊民眾證詞，詹蒂拉和她的丈夫原本打算向大象捐款，在詹蒂拉伸出鈔票以前，氣氛看起來都很正常，但大象卻突然在一瞬間變得敵意十足，導致了這場致命的事故發生。

另一位目擊者表示，這群大象已經在這個區域「和平地」進行功德活動約2天，牠們主要是向路人兜售商品，在此之前這類活動從未發生任何騷動或意外。

警方目前已經介入調查，但是有關於大象突然暴走的原因仍然無法確定。有人懷疑是因為母象在捐款過程中被迫與小象分開，才會感到不安，也有人指出，可能是詹蒂拉靠近大象時發出刺激性的噪音，才會驚動大象。

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