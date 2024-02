以軍發動精準打擊！轎車被命中炸成火球　拉法3哈瑪斯高層遭擊殺

▲以軍空襲拉法後精準擊殺3名哈瑪斯高層。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列10日對拉法西部的Tel al-Sultan社區發動精準打擊。以色列國防軍事後指出,拉法有3名哈瑪斯高級成員因乘坐的車輛在空襲中被擊中身亡。

從現場空拍照可見,3名哈瑪斯高層所乘搭的轎車一開始就已被以軍鎖定。在以軍發動空襲後,這輛轎車立刻就被砲彈精準擊中,在發生爆炸後瞬間變成一團火球。

The IDF says it eliminated Hamas commander Ahmed Eliakubi. He was a senior commander for the Rafah district responsible for the security provisions of senior Hamas leaders. Additionally, in the strike, Hamas senior operative Iman Rantisi was killed, including another operative. pic.twitter.com/0iGplQ44Er