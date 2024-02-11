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誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」　他下秒竟遭連開5槍亡

▲▼ 誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」　他下秒竟遭連開5槍亡 。（圖／翻攝臉書）

▲諾羅尼亞（左）主動邀請戈薩爾卡（右）直播和解，卻趁機殺害對方。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

印度41歲政客戈薩爾卡（Abhishek Ghosalkar）接受「老政敵」邀請，在臉書同框直播、上演「世紀大和解」，未料竟是中了誘殺圈套，在鏡頭前慘遭連開5槍，當場身亡。

此案8日晚間發生於孟買，死者與「老政敵」諾羅尼亞（Mauris Noronha）直播宣布，他們已經決定放下過去的恩怨、分歧與政治競爭，2人現在關係非常好，還要合作推出弱勢女性的沙麗分發活動，現場氣氛和樂融融。

事實上，在直播開始不久後，諾羅尼亞就突然起身離開。戈薩爾卡沒有察覺異狀，仍繼續宣布和解事宜，還說「我們在新的一年做出這個決定，是我們友誼與合作的新開始」，未料到了直播尾聲，他竟然接連中彈，肩膀與腹部等多處重傷身亡。

警方趕抵現場後，首先在辦公室發現死者戈薩爾卡，接著在閣樓尋獲47歲兇手諾羅尼亞的遺體，後者頭部中彈身亡，研判是犯案不久後就舉槍自戕，2人遺體已經送往不同醫院相驗。

《獨立報》與《印度斯坦時報》報導，諾羅尼亞被指控性侵，去年入獄將近5個月，他懷疑就是戈薩爾卡害自己捲入案件，獲釋後經常放話「絕對不會放過」對方。死者戈薩爾卡則是極右翼民族主義政黨「濕婆軍」（Shiv Sena）前黨員，過去曾經擔任地方官員。

初步研判，諾羅尼亞使用保鑣的左輪手槍犯案，之後畏罪自殺。警方目前已經立案，全案仍在調查中。

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