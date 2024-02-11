川普又出狂言！　鼓勵俄羅斯攻打「不付帳單」的北約盟友

▲美國前總統川普可望代表共和黨再戰2024。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）10日暗示，會鼓勵俄羅斯攻打任何「未能履行財政義務」的北約國家。外界解讀，他承認如果自己再度當選，將不會遵守北約核心的集體防禦條款，上述發言令人震驚。

川普在南卡州康威（Conway）的競選活動上透露，北約「其中一個大國的總統」曾問自己，如果該國「沒有付錢」卻遭俄羅斯入侵，美國是否仍會保護該國？他回答，「不，我不會保護你們。事實上，我會鼓勵他們（俄羅斯）想做什麼就做什麼。你們必須付錢，你們得付你們的帳單」

對此，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）稍晚回應，「鼓勵凶殘政權入侵我們最親密的盟友，是令人震驚且精神錯亂的，危害美國國安、全球穩定及我們的國內經濟。」他同時讚賞拜登強化盟友關係的努力，「讓我們在世界上更為強大，因為他知道每位三軍統帥的首要責任就是保障美國人民安全，堅守把我們團結在一起的價值觀。」

CNN寫道，北大西洋公約組織（NATO）的核心就是集體防禦的承諾，針對一個成員國的攻擊，等同於針對所有成員國的攻擊。川普多次威脅要讓美國退出「過時的」北約，10日的言論更是最直接地暗示，如果他再次當選，不打算防衛北約盟友免受俄羅斯攻擊。

此外，川普多年來也不精準地描述了北約資金的運作方式。北約的目標是每一個成員國的國防開支必須占GDP至少2%，儘管大多數國家並未達標，但此數字只是指導方針，並非具約束力的合約，更不會產生任何「帳單」，成員國也沒有拖欠北約共同預算的份額。