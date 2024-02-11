9級地震將襲？時空旅人曝「2024連爆毀滅性災害」：比去年更糟

▲一名自稱為時空旅人的網友聲稱2024年的自然災害將比2023年更糟。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

國外一名自稱來自2671年的時空旅人，最近在TikTok發布警示，聲稱地球將在2024年發生多個恐怖地震、颶風等「毀滅性」自然災害事件，引發民眾恐慌。

據《每日星報》報導，網友@radianttimetraveller近日在TikTok發布影片，聲稱2024年初開始，人們將迎來一系列災難性事件，其中包括了極端熱浪、龍捲風、強烈地震和海嘯，讓2024年比前一年「糟糕不少」。

這名時空旅人指出，美國、墨西哥以及南美洲地區首先會在1月29日迎來因熱浪引起的颶風，數百萬人將失去家園；隨後位於德州的休士頓將在2月7日遭遇史上第一場F6（藤田級數）等級的龍捲風，而這場「人類史上最具破壞力的龍捲風」幾乎會摧毀整個城市。

到了4月2日，一場名為「大約翰（Big John）」的9.8級強震將讓舊金山及大部分城市化為廢墟，而地震所引發的海嘯也將襲擊加州海岸線，多座城市被完全摧毀，直到2035年才得以重建。

影片曝光後，不少TikTok網友都對時空旅人的警告深感震驚，不少人紛紛留言表示，「好可怕哦」、「看起來是只有美國遭殃，請問倫敦安全嗎？」不過也有網友認為，時空旅人聲稱1月27日的颶風其實並未發生，猜測這又是另一次的危言聳聽而已。