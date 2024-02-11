蛋糕上的草莓洗過嗎？　韓知名麵包店認「沒在洗」：2月開始會洗

▲ 一名員工爆料，咖啡廳使用的草莓不會洗過，引發網友熱議。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

許多人每逢冬季必吃草莓甜點，但甜點裡的草莓有洗過嗎？南韓一名咖啡廳員工發文爆料，為了維持新鮮度，放在飲料和麵包上的草莓不會洗過，引發消費者不安，媒體調查發現知名連鎖麵包店竟也不會洗草莓，業者對此則回應「2月開始會洗」，令許多網友傻眼。

韓媒《亞洲經濟日報》報導，日前一名自稱在甜點咖啡廳打工的網友在論壇發文，稱因為草莓太容易爛，為了維持新鮮度，放在飲料或麵包上裝飾用的草莓不會清洗，文章在網路上迅速擴散，引發網友熱議，也有不少人感到不安。

該報調查南韓7家知名連鎖咖啡、烘焙品牌，包括星巴克、A Twosome Place、Ediya Coffee、Compose Coffee、Hollys、Paris Baguette（巴黎貝甜）及Tous Les Jours（多樂之日），發現其中6家產品製程都有建議清洗草莓。

其中規定最嚴格的屬A Twosome Place，要求先用清水充分洗滌草莓並去除異物，稀釋指定消毒劑至100ppm並以試紙測試濃度後，將草莓浸泡其中5分鐘，最後再以活水沖洗3次以上。

Paris Baguette是其中唯一回答「不會洗草莓」的品牌，因為烘焙品放在展示架上的時間較長，為維持新鮮度不會清洗，但聲稱透過管控栽培環境、殺菌等方式嚴格控管品質，製作麵包之前也會徹底檢查是否有微生物或農藥、重金屬殘留。

但隨著相關爭議延燒，Paris Baguette稱公司方針已從2月起變更為需沖洗草莓，教育員工以洗劑及清水沖洗草莓過後再使用。知情人士透露，公司內部從去年12月就展開相關討論，分階段試行後目前所有門市都會事先沖洗草莓。