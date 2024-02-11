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無法滿足性慾！　妻點頭讓已婚男「月砸10萬」買春

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲男子自爆，妻子因為性無感，直接要他花錢去外面找小姐解決性慾。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名已婚男子認為妻子將精力都放在孩子身上，無法滿足他的性需求，因此開始透過買春來排解，然而他卻發現自己每個月在風俗店花費超過10萬日圓，於是開始與其他人約炮，最終暈船。如今36歲的他與妻子、女兒已經分居，處於「實質離婚」的狀態，而女兒就快要升上小學，也讓他決心與妻子離婚。

根據mi-mollet報導，化名篤史的36歲男子是一間餐飲店的老闆，他與妻子分居中，並共同育有一名4歲女兒。他回憶道，由於妻子自己經營公司，無法請育嬰假，因此女兒出生後，便由他辭職在家帶小孩，同時打算一邊準備創業。然而育兒卻非他所想的這麼簡單，非本意地成為「家庭主夫」，更是讓他難以適應。

他說，「我不認為男女有所不同，但一個人獨自照顧嬰兒真的很辛苦。我深刻體會到『不能一邊照顧孩子一邊工作』這句話。」育兒所需的力氣和時間超出了預期，夫妻倆開始互相推卸育兒責任，關係也逐漸陷入僵局，甚至因此減少床笫生活。

篤史直言，「女兒出生後，我們的性生活從減少變成完全沒有了，再加上妻子完全投入在女兒身上，毫無性欲。」雖然婚前曾經聽過小孩出生後，夫妻間的性生活會急速減少，因為女方在產後身體需要恢復，且荷爾蒙也會迅速變化，導致心理變得不穩定，同時也必須面臨工作與育兒的雙重壓力，導致媽媽們根本無法將心力放在性生活上。

儘管如此，篤史依舊認為，性慾是本能，因此男性不得不忍受減少性生活，而這對丈夫來說是一種痛苦，他更因此感到孤獨。他表示，因為自己是家庭主夫，因此在妻子產後的一段時間裡，他也忙於照顧孩子，所以最初並未對缺乏性生活有怨言。但是當女兒1歲後，她開始上幼兒園，篤史也開始投入到新開的餐廳的工作中，於是開始感到不滿足。

對此，妻子卻主動表示，自己真的沒有精力去經營性生活，不如讓篤史自己「到外面解決」。篤史一開始難以接受妻子的提案，但由於妻子始終不願配合，他只能賭氣到風俗店解決性慾，等他回過頭來，發現自己早已「風俗中毒」，每個月至少要在風俗店花費10萬日圓。

由於費用太過高昂，篤史開始使用交友軟體或是找店內的客人約炮，就這樣開始「婚外情」，並輾轉於多個女人之間。直到他在同學會與大學同學暗戀過的女同學相逢，由於對方單身，也不在乎他已婚身分，就這樣開始男女關係，然而等他發現時，早已暈船，甚至還帶著女兒一起跟小三約會，並決心要跟妻子離婚。

 
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