12星座獨特示愛方法　射手甩開花心刻板標籤

▲金牛一旦愛上了，即使兩人個性不合也不會輕易說分手，而是會想盡辦法去彼此調整。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

每個人對於另一半都有著不同的示愛方式，《星座好朋友》為大家整理出12星座獨特表達愛的方法又有哪些呢，一起參考看看。

牡羊座

牡羊的個性衝動也心直口快，不假修飾的言詞常常不小心傷害到愛他的人，但其實他們內心的出發點都是真心為你好，畢竟牡羊會把自己最好的都給在乎的人，只不過他嚴厲的表現會讓你以為他是不是不夠愛，可其實就是因為在乎和擔心，牡羊才會動不動就好像在生氣一樣。

金牛座

金牛要嘛不愛，要嘛就是陷入愛情就忠於愛情，即使兩人個性不合也不會輕易說分手，而是會想盡各種辦法，甚至願意花很長一段時間去磨合彼此，那是因為他認為你值得。所以當你發現金牛願意為你犧牲奉獻，更不會跟你計較，都是他在表達愛你的證明。

雙子座

雙子是個很難被掌控的人，因為他們有著雙重的個性，總讓人摸不著他的底，不過這也容易讓另一半沒有安全感，不過雙子也有付出真心的時候，他們很喜歡捉弄自己心儀的人，偶爾是調皮、偶爾則是為了試探，若是雙子真心喜歡你，他也會慢慢分享他的世界給你，甚至給你滿滿的安全感，即使猜不透他，也不會讓你受到任何委屈。

巨蟹座

巨蟹要是愛上了一個人，即使不太擅長嘴上表達愛，但在他們的行動上卻有著毫無保留的付出，不過這也會讓巨蟹產生沒安全感的感覺，因此如果你是巨蟹的另一半，別忘多方面給予他們關懷照顧，讓他享受被呵護的感覺。

▲容易沒安全感的巨蟹，另一半別忘多對他們表達愛與關懷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

獅子座

獅子喜歡掌控一切，因此喜歡一個人不外乎就是把對方變成自己的所有物，因此會讓他們有點歇斯底里，只要他特別在乎你和擔心你，就會容易看見他爆氣的一面；若是你的意見和獅子相左，可能會讓獅子感到背叛感而直接秒變野獸，不過這也是他示愛的一種方式，畢竟他的出發點是為了你好。

處女座

追求完美的處女，對任何事都有著挑剔的一面，而這讓他在愛人身上也會表現出挑剔的那一面，不斷在你身上挑出毛病來，就希望你能夠變得更好。其實只要處女對你特別花心思，那就是愛你的表現，雖然嘴上嫌著你，但行動上依然會幫著你。

天秤座

天秤對於愛人的方式就是一點一滴地滲透到對方的生活，他們會聆聽你的心事，關心你的近況，甚至對你的大小事都嘮叨個不停，很多事都會親自花心思，然後到最後將你整個佔為己有。不過同時天秤也會希望你能花心思在他身上，這樣才會讓他覺得他的付出是值得的。

天蠍座

天蠍不易顯露的內心常常讓人捉摸不透，不過他們對愛卻非常的明確，喜歡就是喜歡，不喜歡也不會輕易將就。天蠍喜歡上一個人時，小劇場特別多，尤其他們會去蒐集關於對方的所有事，而查不到的他們就會開始自己腦補揣測，也常因為自己的猜想而造成誤會，卻又因為愛面子不敢開口承認或道歉，因此不妨和他多聊聊，讓他多了解你一些。

▲魔羯座不擅用言語表達愛，他們的愛都表現在行動裡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

射手座

要是射手喜歡上一個人，就會想邀對方一起玩，因為玩樂是他們最大的喜好，而你正是陪伴他的心中人選。他們會希望自己心愛的人也能陪他們一起瘋，彼此能夠有默契和共鳴，雖然他們給人花心的印象，不過只要射手認定了你，他也會為此放棄掉自己的自由。

魔羯座

魔羯最擅長用行動來表達他的愛，雖然他總是一副冷漠的模樣或是無所謂的樣子，那是因為他們不想隨便說出自己無法實現的承諾，但他對你的關心絕對少不了，一旦你需要他們時，魔羯所做的事絕對是最貼心周到，而且會讓你感動的那種。

水瓶座

水瓶的行為常常讓人無法理解，因為前衛的思想並不是誰都能夠理解的，而這也讓他們在愛情裡顯得稍微木訥一點，不過平常看似沒有作為的他，其實內心還是偷偷地在關注你，也會默默地記下你的喜好，水瓶只是不懂得該用什麼方式表達才能讓你懂，其實他們都還是有默默地在關心你。

雙魚座

雙魚敢愛敢恨的個性，一旦有喜歡的人就會不吝嗇的說出自己的愛意，也會毫不猶豫地主動出擊。只要有關你的事都想要調查清楚，就算只是很小一件事也會想了解透澈，所以雙魚如果真心愛你，你的事情他幾乎不會不知道，另外他還會把自己的浪漫都表現在你身上。