美國私人小飛機「墜毀高速公路」黑煙狂冒！　機上2人當場死亡

▲美私人小飛機「墜毀高速公路」黑煙狂冒。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛羅里達州9日發生一起嚴重的飛機事故，有一架私人小飛機在飛行過程中突然失去動力，墜毀在一條州際公路上，隨即起火燃燒，造成2人當場身亡。

綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）證實，佛州一架龐巴迪挑戰者600型（Bombardier Challenger 600）飛機9日正在那不勒斯小鎮（Naples）附近的75號州際公路（I-75）上空飛行，結果在下午3時15分左右墜毀。

BREAKING: Business jet crashes on I-75 in Naples, Florida pic.twitter.com/zluOaC8vyR — BNO News (@BNONews) February 9, 2024

那不勒斯市立機場（Naples Municipal Airport）的發言人金恩（Robin King）在一份聲明中表示，飛機駕駛在計劃降落2分鐘前聯繫了飛航管制員，表示兩個發動機都已熄火，請求緊急降落。當時飛航管制員立即給予降落許可，但駕駛回應，飛機已無法飛抵機場，將試圖在I-75公路上降落。

金恩指出，機上有3人奇蹟般逃生成功，但有2人在事故中當場死亡。當時公路上也有一輛轎車遭波及，但車上未有傷亡。

據了解，這架飛機起飛點是俄亥俄州立大學機場，當地媒體的現場畫面顯示，飛機殘骸在公路一側燃燒，冒出的黑煙直衝雲霄。當局將會對這起事故進行調查，以釐清事故原因。