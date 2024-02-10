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他搭機突口鼻噴血暴斃！　空姐把「屍體拖進廚房」等降落

▲▼漢莎航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班機上出現乘客暴斃。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

漢莎航空一架從泰國飛往德國的班機上，一名乘客在飛行途中突然暴斃，而當時機上有多名同行乘客目睹血從死者的口鼻噴出，血液甚至噴灑至機艙牆面，恐怖一幕嚇壞眾人。儘管空服員第一時間盡力搶救，但男子仍失去呼吸心跳，最終只能將遺體拖到廚房，而該班機則是隨即折返，並降落於泰國。

根據《紐約郵報》報導，該名63歲的德國男子8日晚間11時50分搭乘漢莎航空旗下從曼谷飛往德國的空中巴士A380，然而飛機起飛後，他卻感到明顯不適，出現冒冷汗與呼吸急促等症狀。與他同行的妻子最初表示，可能是因為兩人趕著登機，所以丈夫才會喘不過氣。

▲▼63歲男搭機突口鼻噴血暴斃！　空姐把「屍體拖進廚房」等降落。（圖／blick）

▲空服員在機上實施心肺復甦術，但男子仍回天乏術。（圖／blick）

當時蘇黎世大學醫院的護理師卡琳•米斯費爾德（Karin Missfelder）正好也在飛機上，然而在觀察這名男子數分鐘後，她發現狀況不對，因此馬上告知空服員，該名病患需要立刻接受醫師檢查。

空服員隨即在機上尋找醫護人員，一名年輕的波蘭男子則立刻投入協助，但是根據報導，他只詢問了老翁感覺如何，並摸了摸他的脈搏，隨後告知其他人，男子沒有大礙。

米斯費爾德的丈夫馬丁說，「空服員給了他一點洋甘菊茶，但他已經吐血到他妻子遞給他的袋子裡。」隨後大量鮮血開始從他的嘴巴和鼻子噴湧而出。馬丁回憶道，「這真的非常恐怖，每個人都在尖叫。」而該名男子的血液還噴灑在飛機的牆面上。

▲▼63歲男搭機突口鼻噴血暴斃！　空姐把「屍體拖進廚房」等降落。（圖／blick）

▲乘客枯等2小時才被安排搭乘另一航班飛往目的地。（圖／blick）

空服員見狀立刻對男子實施心肺復甦術，時間長達半小時，但最終男子仍被宣布死亡。機組人員隨後將他的遺體搬進廚房，而飛機也掉頭返回，並在9日上午8時28分降落於泰國。

同機乘客指出，抵達泰國後，漢莎航空沒有提供任何指引，全機旅客就這樣乾等了2個小時，最終才被安排搭乘另一架前往德國的飛機，過程中則在香港中途停留。

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