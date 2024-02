少女瘋抖音挑戰「跳火車」慘摔　網質疑：拍攝者不阻止？

▲少女瘋抖音挑戰「跳火車」慘摔。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

由於社群媒體風行,為了吸引觀眾目光,各國TiKTok上出現許多瘋狂挑戰遊戲,引發青少年爭相模仿,卻可能危及生命安全,印度近日有一名十多歲的少女,疑似為了完成某項挑戰,竟然在火車高速行駛中跳車,結果直接跌落在鐵軌旁的石路上,該事件的影片在網路上引發討論,質疑拍攝者竟未阻止。

根據印媒報導,該影片並未透露具體的拍攝時間和地點,只看見一名少女在火車的門邊,似乎在尋找適合跳車的地點。而在她後面的一名男子則在拍攝這一切,包括少女跳車慘摔的情況,至於少女的具體受傷情況,以及與拍攝者的關係,目前尚不清楚。

這起事件引起了大量的批評和質疑,許多人對少女的行為表示不解,認為她的行為愚蠢。同時,也有人質疑拍攝者在少女跳車後沒有進行救援,認為對方應該要阻止少女的行為,但他卻在少女摔倒後繼續拍攝。

然而,也有網友為拍攝者辯護,認為他在少女跳車前已經提醒過她火車的速度,若他在少女跳車前出手阻止,可能會被車上的其他乘客誤認為是色狼。「他拍下了過程,至少證明不是他把她推下火車。」

網友們的評論引發出許多關於社群媒體挑戰遊戲的議題,也再次提醒,網路遊戲挑戰需謹慎參與,切勿盲目跟風,以免發生危險。

※影片中危險動作請勿模仿

※影片恐造成不適,請斟酌觀看

the idiot is more keen on shooting it …

not stopping her! ???? pic.twitter.com/IYtHHcNoiN