少女瘋抖音挑戰「跳火車」慘摔　網質疑：拍攝者不阻止？

▲少女瘋抖音挑戰「跳火車」慘摔。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

由於社群媒體風行，為了吸引觀眾目光，各國TiKTok上出現許多瘋狂挑戰遊戲，引發青少年爭相模仿，卻可能危及生命安全，印度近日有一名十多歲的少女，疑似為了完成某項挑戰，竟然在火車高速行駛中跳車，結果直接跌落在鐵軌旁的石路上，該事件的影片在網路上引發討論，質疑拍攝者竟未阻止。

根據印媒報導，該影片並未透露具體的拍攝時間和地點，只看見一名少女在火車的門邊，似乎在尋找適合跳車的地點。而在她後面的一名男子則在拍攝這一切，包括少女跳車慘摔的情況，至於少女的具體受傷情況，以及與拍攝者的關係，目前尚不清楚。

這起事件引起了大量的批評和質疑，許多人對少女的行為表示不解，認為她的行為愚蠢。同時，也有人質疑拍攝者在少女跳車後沒有進行救援，認為對方應該要阻止少女的行為，但他卻在少女摔倒後繼續拍攝。

然而，也有網友為拍攝者辯護，認為他在少女跳車前已經提醒過她火車的速度，若他在少女跳車前出手阻止，可能會被車上的其他乘客誤認為是色狼。「他拍下了過程，至少證明不是他把她推下火車。」

網友們的評論引發出許多關於社群媒體挑戰遊戲的議題，也再次提醒，網路遊戲挑戰需謹慎參與，切勿盲目跟風，以免發生危險。

※影片中危險動作請勿模仿

※影片恐造成不適，請斟酌觀看