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平壤兒童離奇失蹤！突擊隊員遭指控「販運人口」　北韓天龍人歧視

▲▼參與平壤市西浦地區新街住宅建設的白頭山青年英雄突擊隊員。（圖／翻攝自勞動新聞）

▲參與平壤市西浦地區新街住宅建設的白頭山青年英雄突擊隊員。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／編譯

最近北韓（朝鮮）首都平壤陸續傳出孩童莫名其妙失蹤的案件，前往市場買菜的母親返回家中後，發現原本待在家裡的子女竟然莫名其妙消失，為此當局甚至動員平壤安全部的人員尋找孩童的下落。然而，官方竟然將孩童失蹤的原因歸咎給負責蓋房子的突擊隊員，認為孩童恐遭販運至國外。

根據NK News，來自平壤的消息人士透露，今年1月中旬平壤發生一起兒童在家莫名其妙失蹤的離奇案件，在位於市中心的平壤市平川區域鳳南幼稚園就讀的5歲男童，竟然在母親返家時不見蹤影，平壤市安全部認為孩童失蹤可能和人口販運有關，因此發佈緊急動員令。

該名消息人士表示，男童母親出門前先是叮囑孩子「要好好待在家，不能亂跑」，然而當她回家時，卻赫然發現兒子已經失蹤了，因此她向住處附近的分駐所（派出所）報案，分駐所通報附近的人民班要求協助，然而卻始終無法尋獲孩童的蹤跡。

▲▼平壤最近接連傳出兒童失蹤案。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲平壤最近接連傳出兒童失蹤案。（示意圖／達志影像／美聯社）

此事驚動平壤市安全部，於是該部門決定在人口出入平壤頻繁的10處哨所向民眾盤查，至於平壤市巡查隊也加入盤查行人的行列。報導指出，平壤才於去年11月傳出一名來自船橋區域的6歲幼童失蹤的案例，因此平壤市安全部認為兩起失蹤案例可能互有關聯。

不過，平壤市安全部卻在下達的指令文書中表示，他們懷疑被部署至平壤市突擊隊的邊境守衛人員，可能是將幼童拐賣至邊境、送給國外人口販運集團的真兇。消息一出，立刻引起平壤市民對於突擊隊員的憎惡，認為來自外地的突擊隊員威脅市民的人身安全。

據悉，近年來金正恩在平壤市大興土木，推動許多住宅式摩天大樓的興建方案，並改建既有的住宅，而興建人力便來自於全國各地的突擊隊員。

消息人士進一步透露，隨著兩起兒童失蹤案先後被懷疑與突擊隊員有關，更加深平壤市民們對於來自外地的突擊隊員的厭惡，將衣服凌亂不堪的突擊隊員視為來自鄉下的野人，根本不將突擊隊員當作一般人看待，也讓突擊隊員們抱怨，「為平壤住民做得要死要活，卻換來這番待遇，這是什麼晴天霹靂的消息？」

報導指出，自從平壤市傳出女性和兒童的失蹤案件後，平壤市安全部將罪魁禍首歸咎給突擊隊員，導致突擊隊員淪為被歧視的對象。目前仍舊無法尋獲孩童們的下落。

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