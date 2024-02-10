英3歲童爽喝冰沙　半小時後竟「癲癇」昏迷2hrs！醫驚：中毒了

▲蘇格蘭一名3歲男童喝完冰沙後因甘油中毒昏厥。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

蘇格蘭一名媽媽透露，她3歲的兒子此前喝完冰沙（slushy）後，突然昏厥了2個小時，經醫生檢查發現患有甘油中毒。在兒子撿回一條命後，這名幸運的媽媽希望藉由兒子的遭遇，提醒媽媽們不要讓太小的孩子飲用冰沙，並呼籲政府立法，要求賣家在冰沙上設置標語。

據《每日郵報》報導，29歲媽媽安德森（Victoria Anderson）1月4日帶3歲的兒子安格斯（Angus）與哥哥一起外出購物，途中安格斯被一家商店花花綠綠的冰沙吸引，吵著要媽媽買給他喝，而安德森也因為兒子從來沒有喝過冰沙，毫不猶豫地就給兒子買了一杯覆盆子口味的冰沙嚐鮮。

豈料，安格斯喝完30分鐘後，突然就在另一家商店昏倒，並失去意識。安德森回憶道，安格斯在進入商店前曾不斷吵著要回家，隨後突然倒地，全身癱軟，「一開始，我以為他是在發脾氣，直到我看見安格斯開始翻白眼，出現疑似癲癇發作的症狀時，我才意識到事情不對勁，並請求旁人幫忙叫救護車。」

▲冰沙中的甘油含量遠高於其他食品，因此當局不建議4歲以下的兒童飲用冰沙。（示意圖／CFP）

救護人員趕到現場時，安格斯的身體仍軟弱無力，而且「像石頭一樣冰冷」，血糖也低到了危險的程度，「我以為我就要失去安格斯了，他倒下時明顯四肢無力、反應遲鈍，即使醫師在他的腿上注射，他也一點反應都沒有。」急救人員立即將安格斯送到格拉斯哥兒童醫院，而安格斯也在昏迷2個小時後，被醫師判斷為因食用冰沙而引發的甘油中毒。

英國食物標準局（FSA）指出，甘油可替代糖被添加在冰沙中，以防止過度凝結。雖然甘油也存在於其他食物中，但其添加量遠低於冰沙飲料，因此如果兒童攝取過量冰沙，就很容易引發甘油中毒，進而導致頭痛、噁心、休克、「酒醉狀態」、低血糖，以及失去意識等症狀。由於甘油的作用與體重有關，因此當局建議4歲以下的兒童避免飲用冰沙。

在經歷了這一驚險事件後，安德森表示，「我認為冰沙應該全面被禁止，或至少在包裝上標示針對4歲以下兒童的警語。無論如何，我以後再也不會買任何冰沙了，誰知道他們在裡面添加了什麼，而且我也希望更多媽媽可以對此提高警惕。」去年，FSA裁定冰沙「不適合4歲以下兒童飲用」，並要求電影院、餐廳和商店「停止為10歲以下兒童免費續杯」。