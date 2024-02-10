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用棉花棒挖耳屎錯了！　醫生曝根本不用清：會傷害耳道

▲▼挖耳屎,棉花棒,耳垢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲英國醫生指出根本不需要自行清潔耳朵。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名醫生在TikTok上分享一段有關耳朵清潔的影片，隨即引起網友熱烈討論。他在影片中強調「根本不需要自行清潔耳朵」。這段只有12秒的影片吸引超過1.84萬次觀看，他解釋，耳朵是自我清潔的，應避免將小於手肘的物品放入耳朵，這不僅無法清潔耳垢，反而可能傷害到耳朵。

根據俄亥俄州全國兒童醫院2017年進行的研究發現，從1990年至2010年間，美國有接近26.4萬名兒童因使用棉花棒清潔耳朵而造成傷害，必須緊急就醫；數據也顯示，每天約有1.25萬人因耳道清潔受傷，平均每天約有34起。

@doctorsooj Doctor explains how to keep your ears clean | #doctorexplains #ears #earwax #health ♬ original sound - Dr Sooj

英國31歲全科醫生蘇西（Dr. Sooj）在TikTok分享影片指出，許多人由於不當清潔耳朵，導致耳垢堆積在耳膜上，可能導致聽力困難，耳鳴，甚至頭暈等問題。他建議，如果發現耳朵有異常，應立即就醫，由醫護人員使用專業工具進行處理。

耳鼻喉科醫生賈塔娜（Kris Jatana）提到，大眾普遍有兩個錯誤觀念，一是認為耳道需要進行清潔，二是以為棉花棒是清潔耳道的好工具，這兩者都是不正確的，「耳道通常是自我清潔的，用棉花棒清潔耳道不僅會把耳垢推到耳鼓更近的地方，對耳道造成傷害。」

蘇西也警告，不應試圖使用燃燒的耳燭來清潔耳垢，「這種做法已經被大部分醫生否定。」他呼籲大眾應正確對待耳朵清潔問題，避免因誤導資訊而傷害耳朵。

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