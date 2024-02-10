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躺水溝5小時只為「偷窺底褲」！　特殊性癖引發性犯罪成隱患

▲▼排水溝,水溝,水溝蓋,下水道,排水溝蓋。（示意圖／CFP）

▲男子躲在水溝內5小時，只為偷窺女性底褲。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本曾發生多起因特殊性癖而犯下的性犯罪，包含躲在水溝內偷窺與偷拍或是偷竊公廁的排水口零件等，儘管多次被捕，仍然無法停下犯案的「習慣」。專家指出，大多數性犯罪的都與犯案者「對性有錯誤認知」以及「特殊性癖」有關，因此再犯率極高，且背後存在複雜的心理問題，比起單純刑罰，應採取心理治療或其他方法，正確紓解性慾，才能真正降低再犯率。

根據《週刊女性》報導，一名36歲男子2023年9月14日因為將手機藏在水溝旁偷拍路過女性的裙底風光，因此被逮。警方指出，當時一名女學生發現水溝旁疑似有手機掉落，怎知拿起後卻發現是錄影模式，驚覺有異，於是向警方報案。

事實上，這名男子早在2015年11月就曾經因為類似理由被逮。當時他為了偷窺女性底褲，獨自一人躲在女子大學附近的狹窄水溝中。該水溝深僅60公分、寬50公分，他當天凌晨3時偷偷躺在水溝內，隨後就這樣潛伏5小時，但最終也因犯行曝光而被逮。警方指出，男子2013年6月也曾因為性犯罪而被逮捕。

儘管男子犯案被逮後，曾在家人的陪伴與支持下接受精神治療，但是他的特殊性癖仍然無法根治，因此又再次犯案。他的親友直言，男子性格溫和且受人喜愛，但是因為特殊性癖卻也留下前科，儘管自己也想要停止這樣的行為，但是因為難以抵擋對性的渴望，因此再次陷入同樣的漩渦。不過男子在第2次與第3次犯案之間，間隔長達8年，或許也是家人支持的效果。

另一方面，島根縣松江市一名32歲男子2023年12月12日因偷竊男子公廁的小便斗排水口零件而被判處感化令緩刑4年。調查人員指出，該名男子透過嗅聞喜歡男性的尿液味道滿足性慾，才會偷竊小便斗零件。由於該行為十分罕見，因此也引發輿論。事實上，該名男子僅偷竊1個零件，被害金額約1000日幣，但因媒體的實名報導，因此等同被迫公開自己的特殊性癖。

心理專家小日向るり子指出，她接待過因痴漢行為或偷拍而被捕、希望通過心理治療避免再犯的患者，或是還未真的犯罪但因擔心性癖可能會導致自己走上不歸路的患者。她建議，有特殊性癖的患者，可以嘗試記錄性癖發作時的行為與時間，並就此進行「認知行為療法」。

此外，她還提到，有一些風俗店提供能夠模擬這種行為的服務，也可以透過這種形式來消除性慾。

 
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