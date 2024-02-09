　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍展開預防性打擊　7襲葉門反抗軍4無人船7反艦飛彈

▲▼美軍對葉門反抗軍展開預防性打擊。（圖／翻攝自X）

▲美軍對葉門反抗軍展開預防性打擊。（圖／翻攝自X）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍今天對葉門反叛組織「青年運動」的4艘無人艦艇和7枚機動反艦巡弋飛彈發動7次自衛預防性打擊，這些目標原本準備攻擊紅海船隻。

綜合路透社及法新社報導，美軍中央司令部在社群平台X發表聲明說：「我方在青年運動（Houthi）控制的葉門地區發現這些飛彈和無人艦艇，並判定它們對區域的美國海軍艦艇及商船構成立即威脅」。

美軍中央司令部稍早表示，美軍昨晚也曾進行一波打擊。

美軍中央司令部指出，這些打擊行動「將保護航行自由，讓美國海軍及商船在國際水域更安全」。

與伊朗同一陣線的青年運動控制葉門人口最稠密地區，這些好戰分子近幾週對航經紅海及亞丁灣（Gulf of Aden）的商船發動大量自殺式無人機和飛彈攻擊，聲稱是為了回應以色列在加薩地區（Gaza）的軍事行動，展現與巴勒斯坦人團結一致。

青年運動的攻擊行動造成國際海運大亂。美國和英國最近陸續對青年運動在葉門的標的進行打擊，並將其重新列入「恐怖組織」名單。

ET快訊
丟丟妹25歲就買「台北蛋黃區2房」！6000萬豪宅內部曝
福原愛穿大紅拜年「中國年一定要來吃中國菜」
龍年開運秘訣公開　大年初一穿這樣更旺財！
「真人版娜美」一次看！　比基尼快擋不住
阮經天親弟「天菜真面目曝光」！　5明星手足全高顏值
8年70萬根火柴做艾菲爾鐵塔　金氏世界紀錄「一眼都沒看」判失
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

百萬網紅發不出年終！受不了壓力「躲海邊廢棄屋」3天　被送院冷靜

8年70萬根火柴做艾菲爾鐵塔　金氏世界紀錄「一眼都沒看」就判失格

美軍展開預防性打擊　7襲葉門反抗軍4無人船7反艦飛彈

印度拆除伊斯蘭違建！穆斯林氣到暴動「槓上政府」　已2死百餘傷

考量台灣有事　美軍小型登陸艇部隊在日本成軍

天然H奶還不夠！女星「拔罐隆乳」求升級　雪白嫩乳變紫紅肉團超恐怖

遊日小心中招！沖繩連3周發布流感警報　B型成主流「93校停課」

東京都知事小池百合子訪台！　駁斥中國批評：城市外交很重要

他藉口「幫買菸」要12歲少女拿肉體交換！　38歲韓男性侵認罪獲緩刑

英蛇蠍護士連殺7嬰　入獄表現良好「竟獲牢房鑰匙」：宛如住酒店

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

早午餐Buffet吃到飽只要599　星巴克暢飲＋100種異國料理

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

百萬網紅發不出年終！受不了壓力「躲海邊廢棄屋」3天　被送院冷靜

8年70萬根火柴做艾菲爾鐵塔　金氏世界紀錄「一眼都沒看」就判失格

美軍展開預防性打擊　7襲葉門反抗軍4無人船7反艦飛彈

印度拆除伊斯蘭違建！穆斯林氣到暴動「槓上政府」　已2死百餘傷

考量台灣有事　美軍小型登陸艇部隊在日本成軍

天然H奶還不夠！女星「拔罐隆乳」求升級　雪白嫩乳變紫紅肉團超恐怖

遊日小心中招！沖繩連3周發布流感警報　B型成主流「93校停課」

東京都知事小池百合子訪台！　駁斥中國批評：城市外交很重要

他藉口「幫買菸」要12歲少女拿肉體交換！　38歲韓男性侵認罪獲緩刑

英蛇蠍護士連殺7嬰　入獄表現良好「竟獲牢房鑰匙」：宛如住酒店

龍轉乾坤！2024年4星座好運爆棚　升職加薪財運旺

丟丟妹25歲就買「台北蛋黃區2房」！6000萬豪宅砸千萬裝潢　奢華內部曝

半個中國人！福原愛穿大紅拜年「中國年一定要來吃中國菜」

苗栗郊山去年56件山域救援　南庄加里山41件占7成

高敏敏／別因愛美怕胖就不嚐年夜飯　營養師教你健康吃

新北男童走失...土城警抱著他沿路找　返家甜喊「阿嬤好想你」

柯志恩重返立院「北高兩頭燒」　「柯老師」磨刀霍霍鎖定潘文忠

他「30罐最愛」遭海關沒收！夢多護照1疏失被扣留12hrs 揭密出國關卡

百萬網紅發不出年終！受不了壓力「躲海邊廢棄屋」3天　被送院冷靜

春節走春到彰化！盤點15大觀光工廠　這家獨披「星」

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

情色網紅「讓老頭睡免錢」拍AV月賺250萬

澤倫斯基確定換將！

老公偷吃親媽20年！人妻崩潰驗DNA　弟弟竟私生子

不是全身名牌　銀行員揭「有錢人」3大特徵

出生49天命喪摩鐵！雙胞胎小姊妹「已冒屍斑」

母女屍體「遭肢解30塊」　韓刑警當場嘔吐

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

H奶女星「拔罐隆乳」　雪胸慘變紫紅肉團！

美軍直升機加州墜毀　陸戰隊5人亡

美股收高　標普一度突破5000點

韓媒：台積電、SK海力士傳聯盟反制三星

英鋼琴家再po照　民眾手拿國旗到場力挺

繼承親戚上億遺產！韓男裸辭後傻眼了

更多熱門

相關新聞

考量台灣有事　美軍小型登陸艇部隊在日成軍

考量台灣有事　美軍小型登陸艇部隊在日成軍

部署於日本橫濱港美軍設施「橫濱北碼頭」的美國陸軍小型登陸艇部隊，昨天正式成軍。日美兩國政府表示，考慮台灣等地發生突發事態，向西南群島迅速運輸部隊和物資將成為可能。

剛自稱記憶力好！拜登錯將埃及總統稱墨西哥總統

剛自稱記憶力好！拜登錯將埃及總統稱墨西哥總統

華郵記者被控間諜罪　普丁：美俄考慮換囚

華郵記者被控間諜罪　普丁：美俄考慮換囚

專家預測2024台灣經濟：強勁復甦後成長趨穩

專家預測2024台灣經濟：強勁復甦後成長趨穩

美推援外法案　參院領袖：對台灣至關重要

美推援外法案　參院領袖：對台灣至關重要

關鍵字：

軍武國際軍武美國北美要聞葉門青年運動

讀者迴響

熱門新聞

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

男友領40萬年終！她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪

超美單親媽走過低潮　年收破百萬！

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

春晚名單6台灣藝人公開！

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面