美軍展開預防性打擊　7襲葉門反抗軍4無人船7反艦飛彈

▲美軍對葉門反抗軍展開預防性打擊。(圖/翻攝自X)

文/中央社華盛頓8日綜合外電報導

美軍中央司令部(CENTCOM)表示,美軍今天對葉門反叛組織「青年運動」的4艘無人艦艇和7枚機動反艦巡弋飛彈發動7次自衛預防性打擊,這些目標原本準備攻擊紅海船隻。

綜合路透社及法新社報導,美軍中央司令部在社群平台X發表聲明說:「我方在青年運動(Houthi)控制的葉門地區發現這些飛彈和無人艦艇,並判定它們對區域的美國海軍艦艇及商船構成立即威脅」。

美軍中央司令部稍早表示,美軍昨晚也曾進行一波打擊。

US STRIKES HOUTHIS



U.S. Central Command forces conducted seven self-defense strikes against four Houthi unmanned surface vessels (USV) and seven mobile anti-ship cruise missiles. -Centcom

