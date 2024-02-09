8年70萬根火柴做艾菲爾鐵塔　金氏世界紀錄「一眼都沒看」就判失格

▲法國男子花8年打造現存最高的艾菲爾鐵塔火柴模型，卻被金氏世界紀錄團隊判定失格。（圖／Facebook／Richard Plaud）

記者張寧倢／綜合外電報導

法國一名47歲男子耗費8年時間，使用70萬根火柴與23公斤的膠水，打造出一座7.19公尺高的巴黎地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）模型，比其他既存的艾菲爾鐵塔火柴模型都還要高，去年底申請了金氏世界紀錄，但官方人員連看都沒看就判定失格，讓他一夕夢碎。

根據BBC、天空新聞報導，法國47歲模型愛好者普勞德（Richard Plaud）花了8年4200個小時，組裝70萬6900根火柴，並特地選在2023年12月27日艾菲爾鐵塔的設計者、工程師古斯塔夫•艾菲爾（Gustave Eiffel）逝世100周年當天，黏上最後一根火柴，完成世界上最高的艾菲爾鐵塔火柴結構體。

普勞德將這座1:45縮小比例的模型公開展示出來，並聯絡了金氏世界紀錄團隊來驗證他的作品，但結局讓他大失所望，因為金氏世界紀錄團隊人員連看都沒看一眼就判定作品失格，原來普勞德犯了一項「根本性的錯誤」。

金氏世界紀錄官方規定，申請作品必須使用一般市售火柴製作，而且不能被切割、拆卸或變形到無法辨認出是火柴的程度。然而，普勞德因為覺得一根根手工去除火柴頭，實在太麻煩，於是直接聯絡火柴製造商，為他提供15公斤的「無頭」火柴。

▲普勞德使用的火柴沒有火柴頭。（圖／Facebook／Richard Plaud）

普勞德強調，火柴確實是買來的，但「他們認為我用的火柴市面上買不到，所以失去資格。這很令人驚訝，實際上可謂相當惱人。這並不公平。最讓我難過的是，他們不承認我付出的努力、花費的時間與精力──因為我可以告訴各位，這一切並不輕鬆。」

報導補充，目前這項金氏世界紀錄的保持人，是來自黎巴嫩的達荷（Toufic Daher）在2009年打造的一座6.53公尺高的艾菲爾鐵塔模型。