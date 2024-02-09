瑞士罕爆挾持案！斧頭男闖列車綁15人　警擊斃綁匪救人質

Switzerland - Astonishing footage of the axe wielding Muslim Asylum seeker on board the train where he held 15 hostages for 5 hours last night before being eliminated by special opps. He chillingly talks of London and Britain, where he aimed to commit terror acts pic.twitter.com/JW6uC4K32w — RonEnglish (@RonEng1ish) February 9, 2024

文／中央社伊韋爾東萊班8日綜合外電報導

瑞士當局表示，國內西部地區今天晚間發生一起罕見的列車乘客與列車長遭挾持事件，警方發動突襲時擊斃一名嫌犯，人質則安全獲釋。

法新社報導，瑞士沃邦（Vaud）警方發言人索特赫爾（Jean-Christophe Sauterel）在新聞簡報會說道，這名綁匪持有斧頭和刀，說波斯語和英語。

▲瑞士罕見發生人質挾持案。（圖／翻攝自X）

索特赫爾指出：「在調查現階段，還不知道犯案者的動機。」他也提到，尚未正式確認綁匪的身分，還在查驗中。據稱這名綁匪持斧頭衝向一名警員，但隨即就被擊斃。

這起事件發生於當地時間晚上6時35分左右到10時30分為止，共有14位乘客和1名列車長遭挾持。相關當局透過通訊軟體WhatsApp和一位懂波斯語的翻譯員跟嫌犯談判。波斯語是伊朗的主要語言。

索特赫爾表示，當局最後決定強攻列車，並用計讓人質脫離綁匪。

瑞士少有挾持人質事件，但2022年和2021年都曾發生過。