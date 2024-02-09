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京都1年迎4360萬旅客！市長出手解決「過度觀光」　專家憂毀命脈

▲▼日本黃金周嵐山。（圖／達志影像／美聯社）

▲京都嵐山在黃金周期間人滿為患。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

京都向來是遊客到訪日本的必遊景點，但大量遊客卻讓當地居民備感困擾，而打著解決過度觀光（overtourism 問題而當選的新任京都市長也正打算採取行動，準備對遊客收取較高的交通費用，但專家卻認為，這可能會毀了京都的經濟命脈。

根據《南華早報》報導，主張解決京都過度旅遊問題的獨立參選人松井孝治，在4日的選舉中當選京都市長，他主張提高觀光客搭乘公車、火車的票價，並限制非本地居民的車輛進入市區。

松井希望能引入「兩級公共交通」系統，打造專屬於遊客的公車網絡，專門接送觀光客往來主要景點，讓一般市區公車不用人擠人，並補貼當地居民交通票價。不過專家卻認為，這樣的做法可能會嚴重打擊被視為京都經濟命脈的觀光旅遊業。

根據統計，在2022年有超過4360萬遊客造訪京都，是前一年的兩倍之多。在日本從事旅遊業15年以上的市場分析師哈維（Ashley Harvey）表示，會造成京都觀光客人滿為患的原因，其實是京都過去觀光政策所導致的結果

哈維說，遊客多年來都有一種印象，就是必須在「特定時間」到京都的「特定景點」旅遊，例如滿是櫻花的清水寺、整片楓紅的嵐山等，或是集中宣傳鴨川、伏見稻荷大社、二三年坂等地，「負責單位應該要更好地控制遊客流量，將他們從擁擠的特定景點分散，但目前還沒有做到這點。」

旅遊業者Spirit of Japan Travel京都地區主管高山勝指出，雖然政府想做到旅客和居民的交通分級，但實際上根本沒辦法區分觀光客及在地人，在實行上非常有難度；提高觀光成本可能降低遊客來京都旅遊的意願，加上目前旅行社還未完全彌平疫情期間的損失，這樣做的話可能旅遊業也不樂見。

哈維建議，政府應該將京都打造為365天都能造訪的城市，例如在淡季舉辦文化慶典，以及加強行銷容易被外國遊客忽略的近郊景點，例如和歌山市、琵琶湖等，建立整體的品牌意識，「京都應該擺脫陳規陋俗，更好地管理遊客流量，這一點很重要，因為旅遊業確實是這座城市的命脈。」

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