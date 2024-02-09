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《華郵》記者被控間諜罪　普丁爆：美俄考慮換囚

▲▼《華爾街日報》記者格甚科維奇（Evan Gershkovich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲《華爾街日報》記者格甚科維奇有望獲釋。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁透露，俄方考慮釋放《華爾街日報》記者格甚科維奇（Evan Gershkovich），以換取一名俄羅斯囚犯的自由。此前，格甚科維奇被俄國指控犯下間諜罪，並正等待審判。

據路透社報導，普丁2月6日首次在戰後接受西方媒體採訪，與前福斯新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）進行面對面對談。他在採訪中指出，美俄正就釋放美國《華爾街日報》記者格甚科維奇進行協調，而相關討論目前已有進展。

▲▼普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁2月6日首次在戰後接受西方媒體採訪。（圖／達志影像／美聯社）

2023年3月29日，格甚科維奇因涉嫌試圖取得國防機密，而在烏拉爾（Urals）地區城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被捕，隨後更被控從事間諜活動。他本人、華府，以及《華爾街日報》都強烈否認這些指控。

普丁表示，作為回報，莫斯科希望一名在德國被捕的俄國特務能夠獲釋。雖然普丁並未直接點名俄國希望釋放的人選，但媒體推測，他指的是2019年在德國暗殺前車臣將領後被捕的特務柯拉希可夫（Vadim Krasikov）。

普丁的言論引發了外界對俄美可能換囚的猜測。此前，俄羅斯和美國已多次進行換囚行動。雙方最近的一次換囚是在2022年12月。當時，美國以被監禁的俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout）換回了美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner），以及另一名美國人惠蘭（Paul Whelan）。

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