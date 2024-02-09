冰島發布緊急狀態　火山噴發岩漿破壞管線！2萬人熱水暖氣斷供

▲冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes）8日火山爆發，熔岩流燒破管線，民防部門宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

冰島氣象局表示，西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）一座火山於8日噴發，距離上次噴發不到1個月，也是2023年12月以來第3度噴發，從大約48公里外的首都雷克雅維克就能看橘紅色熔岩噴出。滾燙的岩漿流破壞了一處管道，目前當地2多萬人已無熱水與暖氣可用，促使民防部門發布了緊急狀態。

據紐約時報等外媒報導，冰島氣象局稱8日上午6時左右錫林加菲爾（Sylingarfell）北部火山噴發。冰島民防部門表示，附近一處熱門旅遊目的地「藍潟湖」（Blue Lagoon）地熱溫泉，已經於8日上午進行預防性撤離，並且對外關閉營運。

熔岩從火山東北部一處3公里長的裂縫噴發，火山灰與煙霧高度達80公尺，儘管下午3點左右噴發強度已減弱，但滾燙的岩漿仍不斷流出，並破壞了一條公共管線，導致雷克雅內斯半島幾個社區的2萬多居民，被迫中斷暖氣與熱水供應。冰島民防部門將警報等級提升至緊急狀態，並呼籲家庭與企業節約用水用電。

▲熔岩從3公里長的裂縫中噴發。（圖／路透）

民防部門還表示，維修工人正在盡快鋪設一條臨時的地下水管作為備用管線。但報導指出，由於缺乏暖氣與熱水，許多學校、健身房與游泳池被迫關閉。冰島去年11月已開始修建堤壩，以利火山岩漿流轉向，避免直接襲擊人民家園與民用基礎設施，目前尚不清楚當地發電廠是否會受到岩漿破壞，但當局正在盡力防止此狀況發生。

冰島約有37.5萬人居住在雷克雅內斯半島，距離這座火山最近的人口密集區是一個擁有3800人的小漁村格林達維克（Grindavik）。上一次火山爆發是在1月14日，當時噴發持續大約2天並疏散全村居民，岩漿流抵達了漁村郊區，部分房屋被燒毀，目前尚無法確定居民是否能夠永久性返回家園。

儘管氣象局表示，8日的火山爆發對格林達維克沒有直接威脅。但火山學家麥加維（Dave McGarvie）認為，在可預見的未來，格林達維克基本上不適合居住。冰島擁有30多座活火山，因此火山爆發並不罕見，但雷克雅內斯半島在休眠了大約800年後，於2021年再次噴發，從那之後至今已是第6次發生火山爆發。

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