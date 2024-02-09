4所私立大學7／31起停辦　教育部：農曆年後協助學生分發其他學校

▲東方設計大學等4所私校今年7月底將退場。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

受少子化衝擊，繼中州科技大學、台灣首府大學於去年7月31日停辦後，今年7月31日也將有大同技術學院、環球科技大學、明道大學、東方設計大學等4所大學退場。教育部表示，會在農曆年後的新學期（即112學年度第2學期）辦理學生分發作業及到校辦理說明會，協助停辦時仍在校學生分發至其他學校就讀；至於退場學校若無法正常發放教職員薪資，則將由退場基金墊付。

教育部指出，中州科技大學、台灣首府大學已於112年7月31日停辦，310位學生安置到其他學校就讀；另外大同技術學院、環球科技大學、明道大學、東方設計大學等4所大學，將於將於113年7月31日停辦，學生仍共有約1千人。

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為維護退場學校學生就學權益，教育部協助學生分發至同一或鄰近縣市之學校繼續就讀，於退場學校停辦前一學期辦理學生安置說明會、安置意願選填及預先分發作業，尊重學生接受安置意願，學生如有回戶籍地或特殊原因，亦會協助安置至其他縣市之學校。

至於退場學校教師薪資，教育部表示，6所學校停辦時教職員人數，教師354人、職員328人，該6所學校，原有無法正常發放教職員薪資之情形，而在董事會經教育部依退場條例重組後，透過申請退場基金墊付薪資，使教職員能如期領到薪水；且透過退場基金墊付，學校停辦時得以發放教職員資遣或退休慰助金，確保教職員權益。

另學校停招後到停辦前1年之間所需基本運作費用，包含薪資、公保、勞保、健保、水電費、教材費等，均由退場基金墊付，協助學校能夠正常運作。

停辦學校教職員若仍有繼續工作意願，教育部表示，會透過「高階人力躍升平台」提供教職員轉職訊息及第二專長培訓等服務；另透過私校獎補助，補助聘任退場學校教師之學校人事經費，以鼓勵其他學校聘任相關教師。

教育部也表示，近兩年退場大專校院數字增加原因，在於上開學校都是退場條例前就因財務等問題被列為專案輔導學校，因未能解除專案輔導而需退場，除上開學校外，目前已無私立大專校院被列為專案輔導學校。