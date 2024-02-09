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台灣經濟3連退！　美專家預測：2024「強勁復甦後成長趨穩」

▲▼台北,台灣,101。（圖／CFP）

▲美國經濟專家預計，台灣經濟會在強勁復甦後成長趨穩。（圖／CFP）

文／中央社記者尹俊傑紐約8日專電

去年台灣經濟成長創14年來新低，但美國經濟評議會專家今天指出，過去3季台灣經濟擺脫衰退，強勁復甦，預計今年逐季成長趨於穩定，全年GDP預估成長4.5%。

行政院主計總處1月底公布，2023年國內生產毛額（GDP）成長1.4%，創2009年全球金融海嘯過後以來新低。官員認為今年上半年庫存有機會去化完畢，帶動景氣回溫。

美國經濟評議會（The Conference Board）資深全球經濟學家舒默（Markus Schomer）今天在紐約外籍記者中心（FPC）簡報回應中央社提問時說，如觀察經季節調整、與前一季比較後折算年率的經濟成長率（seasonally adjusted annual rate, SAAR），台灣經濟實際上歷經強勁反彈，今年逐季成長預計正常化。

根據主計總處SAAR數據，2022年第4季至2023年第1季，台灣GDP都是負成長，符合經濟衰退定義。從2023年第2季開始，經濟成長率連3季超過7%，2023年第4季成長率直逼8.8%。

舒默表示，2022年底台灣因半導體景氣低迷陷入衰退，拉低2023年經濟成長率，就算過去幾季強勁反彈，全年經濟成長率也只有1.4%。展望2024年，他預期台灣GDP逐季成長趨緩，但因統計關係，平均下來的年成長率會非常亮眼，預計達到4.5%。

他形容，2022年台灣經濟黯淡，2023年強勁反彈，2024年預計逐步正常化，並建議外界「不要太注重年成長率，因為它會掩飾『引擎蓋底下的』逐季趨勢」。

舒默簡報後進一步向中央社解釋，台灣經濟情況複雜，面臨劇烈波動後基期效應（base effect）作祟的「數學問題」。

舒默說，假設今年台灣每季GDP都是零成長，由於前一年基期低，年成長率仍會有3%。經濟評議會預期，台灣逐季成長率將從超過7%回歸到更可長可久的2.4%，因而預估今年經濟成長4.5%。

放眼全球，經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）簡報時說，經濟衰退風險猶存，好消息是通貨膨脹趨緩，但世界多地面臨戰爭，影響大宗商品價格，也可能衝擊GDP成長。即使擴張力道減弱，經濟評議會仍預期今年全球經濟成長2.8%，明年升至2.9%。

談到全球最大經濟體美國，皮特森說，旺盛消費支出無以為繼，今年年中經濟可能零成長，聯邦準備理事會（Fed）預計在6月啟動降息。

至於全球第2大經濟體中國，經濟評議會預期成長趨緩，而非「崩盤」。皮特森說，中國消費者信心低落、房市危機未平，影響內需，向來倚重的外需也可能減弱，但中國經濟預料仍會擴張，對全球經濟成長的貢獻可觀。

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