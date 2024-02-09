便便不落地！尼泊爾祭新規定　爬聖母峰必須把「排泄物」帶下山

▲尼泊爾當局祭出新規定，要求登山客將排泄物帶下山。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

為解決世界第一高峰喜馬拉雅山聖母峰的登山客量，導致環境污染日趨嚴重問題，尼泊爾政府就祭出新規定，指出未來的登山客必須將自己的排泄物裝進糞便袋中，並帶下山至基地營處理，還要經過官員檢查。

根據《BBC》報導，喜馬拉雅山聖母峰長年受到來自世界各地的登山客的歡迎，但隨之而來的卻是環境汙染，因此尼泊爾怕桑拉姆鄉村自治市（Pasang Lhamu rural municipality）行政首長明馬雪巴（Mingma Sherpa）就表示，山峰周遭的環境漸漸散發出惡臭，且出現人類糞便，導致居民因此生病，甚至破壞當地形象。

當地政府指出，由於山上天氣過於低溫，因此人類的排泄物較不容易被分解，所以當局規定，要求登山者必須再登山基地營購買糞便袋，並於下山後將袋子釋出給官員檢查。據悉，這種袋子內含有可以讓糞便凝固並消去氣味的化學物質及粉末。

根據薩加瑪塔污染物監督委員會（SPCC）估算，聖母峰第一營地與靠近山巔的第四營地之間，約有3噸的人類排泄物。SPCC主席奇林（Chhiring Sherpa）指出，四號營地所在的南坳（South Col）向來有「開放式廁所」之名，「這裡幾乎沒什麼冰雪，所以你可以在周圍看到糞便。」

「薩加瑪塔汙染管制委員會」目前已向美國採購8000個專用袋，因應下月開山所需，估計今年登山季將有400名外國登山客和800名高山協作到訪。據估計，每名登山客每天約排出250公克糞便，因此委員會計畫讓每人購買2個袋子，而每個袋子可使用5至6次。

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