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美推動950億援外法案邁第一步　參院領袖：對台灣至關重要

▲▼舒默（Chuck Schumer）。（圖／路透）

▲美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，推動援外法案對於烏克蘭、以色列、加薩與台灣都至關重要。（圖／路透）

文／中央社

美國參議院今天（8日）通過程序動議，推進一項約950億美元的援外法案。參議院多數黨領袖舒默表決後說，這是好的第一步，法案對國家安全、對在烏克蘭、以色列的朋友、對加薩無辜民眾、對台灣都至關重要。他承諾會持續推動，直到這項法案完成。

美國聯邦參議院昨天以49比50的投票結果，未能通過兩黨協商的1180億美元包裹法案，儘管進行數個月談判，但這項法案仍在參院闖關失敗，主要是部分共和黨參議員不贊同當中的邊境安全措施。

在17名共和黨議員的支持下，參議院今天進行程序表決，以67票贊成、32票反對，達到60票門檻，通過程序動議，將推進有關對外軍援部分法案。這項援外法案總額達950億美元，其中包括約600億美元用於援助烏克蘭、140億美元援助以色列，以及48.3億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。

民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）在表決後表示，程序動議通過非常好，這是好的第一步。這項法案對美國國家安全、對在烏克蘭、以色列的朋友、對為加薩無辜民眾提供人道救援、對台灣，都至關重要。

他說，如果這項法案被否決，只會讓希望美國沒落的獨裁者像是俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平膽子更大。

舒默表示會與共和黨同僚協調納入哪些修正案，他承諾參議院會持續推動這項法案，直到法案完成為止。

►►►美國援外案參院闖頭關　總額逾950億美元「含援助台灣」

►►►美參院未通過美墨邊境等包裹法案　共和黨：援烏以案仍有機會

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