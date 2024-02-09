他藉口「幫買菸」要12歲少女拿肉體交換！　38歲韓男性侵認罪獲緩刑

▲▼83歲老翁強擄鄰居13歲女童至家中性侵得逞。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓首爾一家法院9日對一名38歲男子判處緩刑，他涉及在網路社交媒體上誘拐年僅12歲的少女，相約見面後以「幫妳買香菸」為代價，與少女發生了性關係。

根據韓聯社報導，38歲男性被告A某2023年1月在網路上首次認識了受害少女B某，當時B某年僅12歲，但在兩人互傳訊息聊天時B某謊稱自己是15歲。後來，A某約B某出來見面，在明知在對方是未成年的情況下，以幫忙購買菸品為誘因，在首爾江西區家中與她發生性關係。

首爾南部地方法院刑事合議12庭9日進行宣判，對A某處以2年有期徒刑、緩刑3年，並下令進行80小時社會服務時數，以及強制接受40小時的性暴力治療講習，另外限制3年內不得在兒童、青少年或身心障礙服務相關機構就業。

法官表示，被告把難以正確行使性自主權的年幼受害人當作性慾對象，預計未來受害人在形塑性價值觀方面將因此受到負面影響。針對量刑理由，法官解釋道，「考量到被告無犯罪前科，承認與反省所有罪行，並向受害人賠償1000萬韓元（約新台幣23.5萬元），為了修復損失作出努力，另外，受害人也不希望被告受到懲罰。」

報導補充，南韓現行針對未成年的性侵罪行認定原則是，只要嫌犯知情被害人未滿13歲，或13歲以上、未滿16歲就成立，即使獲得被害人同意仍會被視為犯罪。